L'Iran annonce l'arrestation de «deux agents» européens accusés d'avoir voulu «déstabiliser» le pays

Le ministère iranien des Renseignements a annoncé que deux personnes, accusées d'être des «agents» européens, avaient été arrêtées. Il n'a pas précisé la nationalité des deux individus mais a précisé que ceux-ci cherchaient à «déstabiliser» le pays.

Dans un communiqué de presse mis en ligne le 11 mai, le ministère iranien des Renseignements a fait savoir que deux individus, soupçonnés d'être des «agents» venus d'Europe, avaient été arrêtés après avoir été accusés de vouloir «déstabiliser» le pays.

«Deux Européens, qui étaient entrés dans le pays dans le but de déclencher le chaos et déstabiliser la société, ont été identifiés et arrêtés», a fait savoir le ministère dans le document, sans préciser la date ni le lieu de ces arrestations.

Le ministère a également qualifié les deux individus de «conspirateurs étrangers» étant des «agents [...] expérimentés» du renseignement. Il n'a pour le moment pas donné plus de précision sur la nationalité des deux personnes arrêtées.

Le ministère des Renseignements a toutefois expliqué que les deux individus étaient soupçonnés d'avoir voulu se rapprocher de plusieurs syndicats iraniens, dont celui des enseignants.

Il a ajouté qu'il ne permettrait pas la moindre «négligence dans la protection de la sécurité et de la paix du cher et fier peuple de l'Iran».

Le 21 avril dernier, le ministère des Renseignements avait déjà annoncé avoir arrêté trois individus accusés d'entretenir des liens avec les services de renseignements israéliens du Mossad.