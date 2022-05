Jérusalem : des obsèques virent à l'affrontement entre Palestiniens et police israélienne

Plusieurs Palestiniens ont été blessés lors des obsèques de Walid Al-Sharif qui ont dégénérés en affrontement avec la police israélienne dans la nuit du 16 au 17 mai à Jérusalem. Celle-ci a qualifié les événements de «violentes émeutes».

Des dizaines de Palestiniens ont été blessés et d'autres arrêtés lors d'affrontements avec la police israélienne dans la nuit du 16 au 17 mai à Jérusalem-Est occupé, en marge des funérailles du jeune Palestinien Walid Al-Sharif. A 23 ans, il a succombé le 14 mai à ses blessures infligées trois semaines auparavant lors de heurts avec la police israélienne sur l'esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l'islam et site le plus sacré du judaïsme appelé Mont du Temple.

Sa dépouille a d'abord été transportée dans la soirée du 16 mai à travers l'esplanade où ont été brandis des drapeaux palestiniens, puis vers un cimetière aux abords de la Vieille Ville, située à Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé et annexé par Israël, a constaté un journaliste de l'AFP.

Lors d'affrontements ayant éclaté avec la police israélienne lors de la procession, 71 personnes ont été blessées, notamment par des balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes, selon le Croissant rouge palestinien. Treize personnes ont été hospitalisées. De son côté, la police israélienne a fait état de 15 arrestations lors de «violentes émeutes» initiées par des centaines de personnes «qui ont jeté des pierres, des bouteilles, des briques et d'autres objets lourds» en direction des forces de sécurité israéliennes.

Deux obsèques de Palestiniens successives qui dégénèrent

Six policiers ont été blessés lors des affrontements, a précisé la police dans son communiqué. Plus de 50 Palestiniens de Jérusalem ont été arrêtés, a de son côté affirmé le Club des prisonniers palestiniens, organisation de défense des détenus écroués par Israël. Ces nouveaux heurts surviennent sur fond de violences persistantes dans les Territoires palestiniens et en Israël.

Dans la matinée du 17 mai, l'armée israélienne a fait état d'une tentative d'attaque au couteau contre des soldats à l'entrée de la ville palestinienne de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Les soldats ont ouvert le feu, a précisé l'armée. L'assaillant a été blessé à la jambe, selon des sources médicales israéliennes. Ces violences font suite à la charge de la police israélienne lors des funérailles le 13 mai de Shireen Abu Akleh, journaliste palestino-américaine tuée la semaine dernière lors d'une opération israélienne en Cisjordanie, ayant provoqué un tollé international.