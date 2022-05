L'ambassadeur de Russie en Pologne arrosé d'une substance rouge (VIDEO)

L'ambassadeur de Russie en Pologne a été pris à partie et arrosé d'une substance rouge par des manifestants pro-ukrainiens, en marge d'une cérémonie à Varsovie pour rendre hommage aux soldats soviétiques morts pendant la Seconde Guerre mondiale.

Alors qu'il venait déposer une gerbe de fleurs au cimetière de Varsovie où reposent les soldats soviétiques morts durant la Seconde Guerre mondiale à l'occasion des commémorations du 9 mai 1945, l'ambassadeur de Russie en Pologne Sergueï Andreïev a été aspergé d'un liquide rouge par des manifestants pro-Ukraine.

L'ambassadeur de Russie en Pologne arrosé d'une substance rouge

Des images diffusées sans le son par l'agence russe Ria Novosti montrent le diplomate, la chemise et le visage maculés de rouge, tout comme plusieurs personnes de son entourage. Derrière eux, des drapeaux ukrainiens brandis par des manifestants sont visibles. D'autres images montrent la délégation russe escortée par des policiers polonais.

🇵🇱🇷🇺 FLASH - L'ambassadeur de #Russie en Pologne, Sergueï Andreev, a été aspergé de peinture rouge alors qu’il déposait une gerbe au cimetière des soldats soviétiques de #Varsovie. (RIA/Polsat News) pic.twitter.com/4x8W587bRM — Mediavenir (@Mediavenir) May 9, 2022

L’Occident a pris le cap de la réincarnation du fascisme

Sur Telegram, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova a estimé que «les adeptes du néonazisme [avaient] de nouveau dévoilé leur visage, et celui-ci est sanglant». «L’Occident a pris le cap de la réincarnation du fascisme. Cependant, comme je l’ai déjà dit, on ne peut pas nous effrayer. Ce sont les Européens qui devraient avoir peur après avoir consulté le miroir», a-t-elle déclaré, notant les «monuments aux héros de la Seconde guerre mondiale déboulonnés, tombes profanées, cérémonie de dépôt de gerbe interrompue en ce jour qui est sacré pour chaque homme et femme de conscience».

La Russie dénonce sans cesse la «russophobie» des Occidentaux en général et de la Pologne en particulier. A l'occasion des célébrations du 9 mai, Vladimir Poutine a lui aussi salué les soldats russes, réaffirmant que la Russie avait dû intervenir en Ukraine pour protéger les populations du Donbass, et appelant à éviter «l'horreur» d'une nouvelle guerre globale.