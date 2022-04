L’armée russe repousse une attaque ukrainienne sur des quartiers résidentiels à Kherson

La Défense russe a rapporté avoir intercepté une attaque de missiles ukrainiens Totchka-U sur une zone résidentielle de la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Elle évoque une «attaque criminelle» menée par les nationalistes.

Le 27 avril, le ministère russe de la Défense a rapporté que les forces armées ukrainiennes avaient effectué une attaque massive à l’aide de missiles balistiques Totchka-U et de systèmes de lance-roquettes multiples de forte puissance sur des quartiers résidentiels du centre-ville de Kherson, où se trouvent des jardins d’enfants, des écoles et de nombreuses établissements sociaux.

Auteur: RT France

Si les unités de défense aérienne russes disent avoir abattu «12 fusées d’un système de lance-roquettes multiples de forte puissance ainsi que deux missiles balistiques ukrainiens Totchka», des fragments de l’un des missiles sont tombés dans un parc.

«Cette attaque criminelle aveugle à la roquette menée par les nationalistes a visé les quartiers résidentiels situés près de l’avenue Ouchakova, où se trouvent également des jardins d’enfants, des écoles et de nombreuses institutions sociales, ce qui est une violation directe du droit international humanitaire», commente le ministère russe dans son communiqué.

Le Conseil municipal et la Maison des syndicats ont vu leurs fenêtres brisées, a pour sa part indiqué Kirill Stremoussov, vice-gouverneur de la région de Kherson, estimant que les dégâts auraient pu être plus importants. Selon lui, l'attaque ciblait «une institution éducative : une partie d’une école de sport et une partie d’un collège maritime» et démontre que «l’armée ukrainienne ne se soucie pas de la population civile».

Les autorités ukrainiennes n'ont pas réagi à ces accusations dans l'immédiat.