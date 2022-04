Washington fournit 713 millions de dollars d'aide militaire à Kiev et veut une Russie «affaiblie»

Le chef du Pentagone a expliqué sa volonté de «voir la Russie affaiblie» à son retour de Kiev, où il a annoncé une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine. Pour Moscou, celle-ci «ne contribue pas à la recherche d’une solution diplomatique».

«Nous voulons voir la Russie affaiblie à un degré tel qu'elle ne puisse pas faire le même genre de choses que l'invasion de l'Ukraine», a déclaré le 25 avril le chef du Pentagone Lloyd Austin dans l'est de la Pologne, au retour d'une visite à Kiev. «Elle a déjà perdu beaucoup de capacités militaires, et beaucoup de troupes pour être franc, et nous ne voudrions pas qu'elle puisse rapidement reconstituer ces capacités», a-t-il poursuivi face à des journalistes.

La veille, Lloyd Austin et le chef de la diplomatie des Etats-Unis Antony Blinken avaient rencontré à Kiev le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une visite au cours de laquelle Washington a annoncé une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine directe et indirecte de 713 millions de dollars. Les diplomates américains vont également faire leur retour dans le pays.

«Nous voulons que nos diplomates retournent à notre ambassade de Kiev dès que possible», a ainsi commenté un haut responsable américain cité par l'AFP. Antony Blinken a également annoncé la nomination dans les prochains jour d'un nouvel ambassadeur des Etats-Unis en Ukraine, à savoir Bridget Brink, actuel ambassadeur en Slovaquie. Le poste en Ukraine était occupé depuis 2019 par des chargés d'affaires.

Les Etats-Unis se montrent toutefois beaucoup plus prudents que plusieurs pays européens qui ont déjà rouvert leurs ambassades à Kiev. La venue à Kiev des deux hauts responsables américains était la première depuis le début du conflit le 24 février et suivait celles de plusieurs dirigeants européens ces dernières semaines.

Moscou demande à Washington d'arrêter de fournir des armes à Kiev

De son côté, Moscou a envoyé à Washington une note demandant de cesser de fournir des armes à Kiev, selon l’ambassadeur de Russie aux Etats-Unis, Anatoly Antonov, qui s'exprimait lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision Rossia-24.

«800 millions de dollars – c’est [...] pour ce [montant] que des armes seront livrées à Kiev par Washington. C’est un chiffre énorme, cela ne contribue pas à la recherche d’une solution diplomatique, ni au règlement de la situation. Quant à savoir si nous avons remis la note – oui, nous avons souligné le côté inadmissible d'une situation où les Etats-Unis bourrent l’Ukraine d’armes, nous avons exigé de mettre fin à cette pratique», a-t-il déclaré.

Le diplomate a souligné que les Etats-Unis «tentaient d’augmenter davantage la mise et d’aggraver la situation». «La tâche est d’empêcher – comme le disent ouvertement les sénateurs [américains] – que la Russie tienne fermement debout, que les intérêts russes soient respectés dans le monde, que la voix russe soit entendue», a-t-il expliqué.