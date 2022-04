Poutine estime que l'UE pourrait inciter l’Ukraine à mettre fin aux bombardements du Donbass

Lors d'une conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et le président du Conseil européen, Charles Michel, le président russe a estimé que l'UE pourrait peser auprès de l'Ukraine pour qu'elle cesse de bombarder la région du Donbass.

Une longue conversation téléphonique a eu lieu entre Vladimir Poutine et le président du Conseil européen, Charles Michel. L’évolution de la situation en Ukraine a été discutée en détail. Charles Michel a informé de ses contacts avec les dirigeants ukrainiens lors de sa récente visite à Kiev.

Vladimir Poutine a présenté les objectifs réévalués de l'offensive russe en Ukraine à la suite de la prise de Marioupol par les forces armées de son pays.

Le président de la Fédération de Russie a à ce titre considéré que Bruxelles pourrait influencer les autorités ukrainiennes afin qu'elles mettent fin aux bombardements dans le Donbass. «Il a été noté que Bruxelles pourrait influencer les autorités de Kiev afin de les forcer à cesser les bombardements massifs des localités du Donbass et les autres violations flagrantes du droit international humanitaire», rapporte ainsi le Kremlin dans un communiqué.

D'après la même source, Vladimir Poutine a également épinglé les «déclarations irresponsables des représentants de l’UE» quant à la nécessité de résoudre la situation en Ukraine par des moyens militaires. Le chef d'Etat a également regretté le refus selon lui de responsables de l'UE, de considérer les crimes de guerre commis par les forces ukrainiennes, que les autorités russes ont dénoncés.

Enfin, Vladimir Poutine a évoqué auprès de Charles Michel les mesures que les forces russes prendraient afin de protéger la population civile : l’ouverture de couloirs humanitaires et «l’annonce de cessez-le-feu pour évacuer en toute sécurité les civils de la zone de guerre», selon le communiqué du Kremlin. Après la «libération» de Marioupol par les forces russes, le président russe a suspendu l'assaut sur le site industriel d'Azovstal, pour des raisons humanitaires, a-t-il avancé auprès de Charles Michel.

Charles Michel réitère le soutien de l'UE «à l'Ukraine et à sa souveraineté»

De son côté, le président du Conseil européen, qui représente les Etats membres de l'UE, a demandé au président russe lors de leur entretien téléphonique de garantir des corridors humanitaires à Marioupol à l'occasion de la Pâque orthodoxe. «Appel avec le président Poutine. Les corridors humanitaires à Marioupol et dans les autres villes assiégées doivent être immédiats, spécialement à l'occasion de Pâques orthodoxe» le dimanche 24 avril, a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Plus largement, Charles Michel a précisé sur Twitter avoir «réitéré» la position de l'UE lors de sa conversation avec Vladimir Poutine en fin de matinée, qui a duré une heure et demi : «Soutien à l'Ukraine et à sa souveraineté, condamnation et sanctions contre l'agression de la Russie».

Position de l'UE fermement réitérée : soutien à l'Ukraine et à sa souveraineté ; condamnation et sanctions contre l’agression de la Russie.



Notre unité, nos principes et nos valeurs sont inaliénables. — Charles Michel (@CharlesMichel) April 22, 2022

Pour rappel, la Russie a lancé le 24 février une opération militaire en Ukraine, dénoncée par Kiev et les Occidentaux notamment comme une guerre d'invasion. Selon le président russe Vladimir Poutine, cette opération vise à «démilitariser» et «dénazifier» l'Ukraine et à porter secours aux Républiques autoproclamées du Donbass (reconnues par Moscou), dont les populations seraient menacées de «génocide».