Cessez-le-feu à Marioupol : la Russie veut intégrer l'ONU à l'opération d'évacuation de civils

Le ministère russe de la Défense a annoncé dans la soirée du 30 mars un «régime de silence» dans la ville assiégée ukrainienne de Marioupol, soit un cessez-le-feu local, à compter de 10 heures ce 31 mars, afin d'évacuer des civils.

«Les forces armées russes annoncent, uniquement à des fins humanitaires, le "régime de silence" [cessez-le-feu] le 31 mars 2022 à partir de 10h et ouvrent un couloir humanitaire supplémentaire pour permettre aux civils et aux ressortissants étrangers d’évacuer de Marioupol à Zaporojié, avec une escale à Berdiansk», a fait savoir le 30 mars la Défense russe par voie de communiqué. Celui-ci précise que l'armée russe et les formations des républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk respecteraient strictement le «régime de silence» sur tous les itinéraires, y compris ceux annoncés par la partie ukrainienne.

Moscou propose d'inclure des représentants de l'ONU dans l'organisation de l'opération humanitaire

«Pour assurer le succès de cette opération humanitaire, il est proposé de la mener avec la participation directe de représentants du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et du Comité international de la Croix-Rouge», a par ailleurs écrit le Colonel-général Mikhaïl Mizintsev, сhef du Centre national de commandement de Défense russe.

Selon le même communiqué, la route de Berdiansk à Marioupol ferait actuellement l’objet de «tirs systématiques de mortiers et de mitrailleurs de gros calibre effectués par les forces armées ukrainiennes et des bataillons nationalistes». Ainsi, la Défense russe a demandé aux autorités ukrainiennes un strict respect de plusieurs conditions en vue de l'ouverture de ce couloir humanitaire, comme le fait que Kiev garantisse par écrit «le respect inconditionnel» de ce cessez-le-feu, mais aussi que l'Ukraine s'engage à assurer la sécurité des convois de bus qui circuleront le long de l'itinéraire convenu pour ce couloir.

«De son côté, la partie russe s’engage à ouvrir un couloir humanitaire après avoir reçu la déclaration écrite officielle de la part des autorités ukrainiennes évoquant leur disposition à remplir les conditions mentionnées et [après avoir reçu] la confirmation de la cessation effective du feu à l’aide de moyens de contrôle objectif de la situation, y compris des drones», conclut la Défense russe.

Ainsi que l'a rapporté l'AFP ce 31 mars, Kiev s'apprête pour sa part à envoyer 45 bus pour évacuer des civils de Marioupol. «Cette nuit, nous avons été informés par le Comité international de la Croix-Rouge que la Russie était prête à ouvrir l'accès aux convois humanitaires depuis Marioupol», en direction de la ville de Zaporojie, via Berdiansk, a en effet déclaré Iryna Verechtchouk, vice-Premier ministre ukrainienne, dans une vidéo postée sur Telegram. «Sur le couloir de Marioupol, nous envoyons 45 bus», a-t-elle ajouté.