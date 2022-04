Lavrov dénonce la discrimination envers les sources russes sur les réseaux sociaux occidentaux

Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a déploré lors d'une conférence de presse les nombreuses restrictions mises en place par les plateformes étasuniennes envers les publications russes, notamment sur Twitter et Facebook.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s’est exprimé le 14 avril 2022 au sujet des restrictions des publications officielles russes sur les réseaux sociaux occidentaux.

«Des restrictions infondées sont imposées aux publications du ministère des Affaires étrangères et de nos missions diplomatiques à l’étranger sur Twitter, simplement parce que nous disons la vérité», a-t-il déploré en arguant : «De toute évidence, c’est ce qu’ils [l’Occident] ne peuvent nous pardonner.»

Sergueї Lavrov condamne les restrictions mises en place par les plateformes occidentales

«Twitter, que j’ai mentionné, n’a pas hésité à annoncer une politique de discrimination à l’encontre des sources officielles des organes de l’Etat et de la Fédération de Russie», a poursuivi Sergueï Lavrov. Il a également évoqué le cas de Facebook et de sa maison-mère, Meta : «L’entreprise Meta, considérée comme extrémiste [par la Russie], continue d’ignorer délibérément les appels directs à la violence et au meurtre des citoyens russes publiés sur ses plateforme», a-t-il rappelé. «La démocratie, le libéralisme, le pluralisme, n’y ont bien sûr pas de place», a-t-il renchéri.

Certains appels à la violence autorisés sur les réseaux sociaux

Meta avait en effet annoncé que certains appels à la haine à l’encontre des Russes seraient autorisés sur ses plateformes Facebook et Instagram, notamment lorsque le contexte de ces messages fait mention de l'«invasion» de l'Ukraine, un terme que réfute Moscou. La Russie avait alors décidé de suspendre les activités de Facebook sur son sol. Devant la justice russe, un porte-parole de Meta avait assuré que l'entreprise était revenue sur sa politique.

De son côté, le réseau social Twitter avait annoncé limiter la portée des comptes gouvernementaux russes.