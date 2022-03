La Défense russe déclare avoir détruit la plus grande réserve de carburant de l'armée ukrainienne

Selon le porte-parole du ministère russe de la Défense, l'armée russe a détruit près de Kiev la plus grande réserve de carburant des forces ukrainiennes, au moyen de missiles de croisière.

«[Le soir du 24 mars] des missiles Kalibr de haute précision ont visé une réserve de carburant près du village de Kalinovka, près de Kiev», a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, dans un communiqué publié le 25 mars. «La plus grande réserve de carburant qui restait à l'armée ukrainienne, qui servait à approvisionner les unités dans la partie centrale du pays, a été détruite», a-t-il ajouté. Igor Konachenkov a en outre déclaré que l'armée russe avait détruit plusieurs équipements militaires ukrainiens depuis la veille, dont trois systèmes de défense anti-aérienne et quatre drones.

De son côté, le ministère ukrainien des Situations d'urgence a confirmé «un bombardement» sur «la réserve de carburant de Kalynivka» (son orthographe en ukrainien, précise l'AFP), à 40 km au sud-ouest de Kiev, sans donner de détails sur l'importance de ce site. «Il n'y a aucune menace de propagation du feu en dehors de la réserve», a ajouté la même source.

Déclenchée le 24 février dernier, l'opération militaire de la Russie en Ukraine est dénoncée comme une guerre d'invasion, notamment, par les Occidentaux. Ces derniers ont multiplié les sanctions anti-russes en représailles et l'Assemblée générale de l'ONU a voté le 2 mars en faveur d'une résolution appelant Moscou à retirer «immédiatement, complètement et sans conditions toutes ses forces militaires» d'Ukraine. Pour le président russe Vladimir Poutine, cette opération militaire vise à «démilitariser» et «dénazifier» l'Ukraine et à venir en aide aux Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk.