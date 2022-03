Ukraine : cessez-le-feu russe pour permettre l'évacuation des civils de Marioupol et Volnovakha

La Défense russe a annoncé un cessez-le-feu afin de permettre la sortie des civils de Marioupol et Volnovakha. Une décision prise deux jours après des discussions en ce sens entre la Russie et l'Ukraine.

Ainsi que le rapporte l'agence de presse russe TASS ce 5 mars, la Russie a annoncé un cessez-le-feu afin d'ouvrir des couloirs humanitaires pour la sortie des habitants de Marioupol et Volnovakha.

Dans la nuit de du 4 au 5 mars, le maire de Marioupol a annoncé que ce port stratégique situé sur la mer d'Azov et comptant en temps normal 450 000 habitants était soumis à un «blocus». De son côté, l'armée russe avait affirmé que la ville était encerclée.

«Aujourd'hui, le 5 mars, un cessez-le-feu est annoncé à partir de 10h, heure de Moscou, et des couloirs humanitaires sont ouverts pour la sortie des civils de Marioupol et Volnovakha», a déclaré le ministère russe de la Défense selon qui des couloirs humanitaires et des voies de sortie ont été convenus avec la partie ukrainienne.

Cette annonce survient deux jours après que l'Ukraine et la Russie se sont mises d'accord pour la mise en place de «couloirs humanitaires» permettant aux civils de fuir en sécurité les zones de combats.

Le 24 février, la Russie lançait son offensive militaire en Ukraine, avec l'objectif revendiqué par Vladimir Poutine de défendre les Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, dont il a reconnu l'indépendance, ainsi qu'à «démilitariser» et «dénazifier» l’Ukraine. L'intervention militaire russe a été et continue d'être vivement dénoncée, notamment par les pays occidentaux qui ont multiplié les sanctions.

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira une nouvelle fois en urgence le 7 mars à 15h (21h, heure de Paris) au sujet de la crise humanitaire qui se développe dans le pays. L'information a été communiquée le 4 mars par des sources diplomatiques.