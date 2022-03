Opération en Ukraine : Moscou dénombre 498 tués et 1 597 blessés parmi les militaires russes

C'est la première annonce de l'armée russe sur le nombre de ses pertes depuis le début de son offensive en Ukraine commencée le 24 février. Le porte-parole de l'armée russe a fait état de 498 tués et 1 597 blessés.

Les familles des disparus reçoivent toute l'aide possible

«Malheureusement nous avons eu des pertes parmi nos camarades participant aux opérations militaires spéciales. 498 militaires russes sont morts en accomplissant leur devoir» lors de l'opération russe lancée le 24 février, a déclaré le porte-parole de l'armée russe Igor Konachenkov, lors d'un briefing diffusé à la télévision publique russe. «Les familles des disparus reçoivent toute l'aide possible. 1 597 de nos camarades ont été blessés», a-t-il ajouté.

Selon Igor Konachenkov, les pertes du côté des «militaires et des nationalistes ukrainiens» s'élèvent à «2 870 tués et environ 3 700 blessés.» «Selon des données confirmées uniquement, le nombre de militaires des forces de sécurité ukrainiennes capturés s'élève à 572 personnes», a-t-il aussi précisé.

Côté ukrainien, les chiffres sont tout autres : selon un bilan du ministère ukrainien de la Défense, publié le 1er mars sur sa page Facebook et cité dans un article de Libération, 5 710 soldats russes auraient été tués et 200 auraient été faits prisonniers. Le journal français rapportait également alors qu'«aucune communication globale» n'était faite par Kiev, au 1er mars, sur les pertes ukrainiennes.

L'opération militaire russe en question a débuté le 24 février, et vise selon lui le président russe Vladimir Poutine à défendre les Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, dont il a reconnu l'indépendance, ainsi qu'à «démilitariser» et «dénazifier» l’Ukraine. L'Assemblée générale de l'ONU a déploré cette «intervention» et les Occidentaux, qui la dénoncent comme une guerre d'invasion, ont multiplié les sanctions anti-russes.