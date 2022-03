Les chaînes YouTube de RT et Sputnik bloquées dans toute l'Europe

Conformément aux annonces de l'Union européenne, YouTube a annoncé le blocage des chaînes de RT et Sputnik dans toute l'Europe. La chaîne de RT France, qui cumulait plus d'un million d'abonnés, était en effet inaccessible ce 1er mars.

L'«interdiction» de RT et de Sputnik dans toute l'Europe, annoncée par l'Union européenne et les autorités françaises, se poursuit. Après Facebook et Instagram, le réseau social américain YouTube a annoncé le blocage des chaînes de RT et Sputnik sur tout le Vieux continent.

La chaîne de RT France, qui cumulait 1 155 101 abonnés et des millions de vues, était ainsi inaccessible ce 1er mars, remplacée par ce message : «Cette chaîne n'est pas disponible depuis votre pays.» Pour l'heure, les vidéos postées avant le blocage par RT France restent visibles, et peuvent également être consultées depuis le moteur de recherche de YouTube.

Détails à suivre...