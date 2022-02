La communauté occidentale, un «empire du mensonge» selon Poutine

Le président russe a qualifié la communauté occidentale d'«empire du mensonge», dénonçant les nouvelles sanctions économiques qui se sont abattues sur le pays depuis l'intervention militaire en Ukraine.

Ce 28 février, le président russe Vladimir Poutine a tenu une réunion avec les membres du gouvernement et de son administration lors de laquelle il s’est exprimé sur les questions économiques liées aux nouvelles sanctions imposées par l’Occident à la suite de l’opération militaire russe en Ukraine. Au cours de cette prise de parole, il a qualifié la communauté occidentale d'«empire du mensonge».

Auteur: RT France

Le 24 février, à l'issue de plusieurs semaines de tractations infructueuses avec l'OTAN, Vladimir Poutine a ordonné une opération militaire visant à défendre les Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk – dont il a reconnu l'indépendance – ainsi qu'à «démilitariser» et «dénazifier» l’Ukraine, selon ses termes.

Cette opération est qualifiée de guerre d'invasion par Kiev et de nombreux pays occidentaux qui ont d'ores et déjà annoncé des mesures de rétorsion, notamment économiques, contre la Russie ainsi que l'envoi de matériel militaire et civil à l'Ukraine.