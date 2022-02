La France va accélérer le déploiement de soldats en Roumanie, annonce Emmanuel Macron

Le président français a notamment annoncé une accélération du déploiement de soldats en Roumanie ainsi que l'envoi d'un nouveau continent en Estonie, au lendemain du déclenchement de l'opération militaire russe en Ukraine.

«La France continuera à jouer pleinement son rôle de réassurance des alliés de l'Otan en envoyant en Estonie un nouveau contingent au sein de la présence avancée renforcée, en anticipant sa participation à la police du ciel balte dès le mois de mars, et en accélérant aussi son déploiement en Roumanie», a déclaré le président français Emmanuel Macron, à l'issue d'un sommet exceptionnel de l'Union européenne à Bruxelles et à la veille d'un sommet de l'OTAN consacré à la crise en Ukraine.

En même temps, le chef d'Etat français a jugé utile de «laisser ouvert le chemin» du dialogue avec Moscou pour obtenir un arrêt de son opération militaire en Ukraine, après avoir eu ce 24 février un «échange franc, direct, rapide» avec son homologue russe Vladimir Poutine.

Le président russe avait annoncé tôt le 24 février une opération militaire en Ukraine, qui vise selon lui à défendre les Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk dont il a reconnu l'indépendance trois jours plus tôt, mais aussi de «démilitariser et de dénazifier l’Ukraine».

L'Union européenne, à l'instar des Etats-Unis, a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie en réaction à cette opération.