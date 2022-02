L'Ukraine ne «prévoit aucune opération militaire dans le Donbass» selon son chef de la diplomatie

Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kuleba a assuré le 23 février que son pays n'interviendrait pas militairement dans le Donbass. Il a également demandé aux membres des Nations unies de ne pas reconnaître les républiques autoproclamées.

Ce 23 février, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a affirmé que «l'Ukraine n'a jamais prévu et ne prévoit aucune opération militaire dans le Donbass». «Le début d'une guerre à grande échelle en Ukraine sera la fin de l'ordre mondial tel que nous le connaissons», a-t-il expliqué lors d'un discours devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Il a également demandé aux membres des Nations unies de ne pas reconnaître l'indépendance des républiques autoproclamées du Donbass.

Lors de son allocution, Dmytro Kuleba a appelé la Russie à «retrouve[r] le chemin de la diplomatie», à «retire[r] ses troupes» et à «cesse[r] de déstabiliser la région». «Nous voulons la paix !», a-t-il lancé à la fin de son discours qui fut vivement applaudi par la plupart des membres de l'Assemblée générale.

Ces déclarations du chef de la diplomatie ukrainienne interviennent deux jours après la reconnaissance par la Russie des républiques autoproclamées de Lougansk et de Donetsk et de la signature d'un «accord d'amitié et d’entraide» avec les deux républiques du Donbass.

Face aux accusations occidentales assimilant cette reconnaissance à une volonté de la Russie d'envahir l'Ukraine, le président russe a ainsi réagi : «Nous avions prévu qu'il y aurait des spéculations comme quoi la Russie s'apprête[rait] à reconstituer un empire», a déclaré Vladimir Poutine, lors d'une rencontre au Kremlin avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev ce 22 février. «Ce n'est absolument pas la réalité», a-t-il fermement démenti.