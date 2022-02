Zakharova assure que la Russie reste «prête» au dialogue avec Washington

Maria Zakharova a affirmé que la Russie était toujours ouverte aux négociations avec Washington, estimant que la décision de reconnaître l'indépendance des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk n'affectait pas sa volonté de dialogue.

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a affirmé ce 22 février que la Russie se tenait toujours «prête» pour des négociations avec le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, qui doit rencontrer le 24 février à Genève son homologue russe Sergueï Lavrov, après la reconnaissance par Moscou des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk.

«Même dans les moments les plus difficiles, nous avons dit que nous étions prêts pour le processus de négociation. Par conséquent, notre position reste la même. [...] Nous sommes toujours favorables à l'utilisation de la diplomatie», a déclaré Maria Zakharova, auprès de la chaîne YouTube Soloviev Live, relayée par l'agence TASS.

Lavrov confirme le maintien de sa réunion avec Blinken

Le président russe Vladimir Poutine a reconnu le 21 février l'indépendance des deux républiques populaires du Donbass, et chargé les troupes russes d'assurer le maintien de la paix dans ces territoires. Des traités de coopération et d'assistance mutuelle ont été signés avec leurs dirigeants Denis Pouchiline et Léonid Passetchnik.

Peu avant cette décision, dénoncée par Kiev et les Occidentaux, Sergueï Lavrov a confirmé le maintien de sa réunion avec Antony Blinken prévue le 24 février à Genève.