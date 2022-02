Poutine exhorte l'Ukraine à cesser les opérations militaires contre Donetsk et Lougansk

Après avoir annoncé sa décision tant redoutée par les uns qu'anticipée par les autres de reconnaître la souveraineté des républiques de Donetsk et de Lougansk, le président russe s'est adressé directement aux dirigeants ukrainiens.

Le président russe a intimé à l'Ukraine de cesser immédiatement ses opérations militaires contre les républiques de Donetsk et de Lougansk dont Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance ce 21 février.

«Quant à ceux qui ont pris le pouvoir à Kiev et qui le gardent, nous exigeons d'eux l'arrêt immédiat des opérations militaires, autrement toute la responsabilité de la poursuite de l'effusion de sang reposera totalement sur la conscience du régime en territoire ukrainien», a-t-il déclaré à l'issue d'une longue allocution à la Nation.

Vladimir Poutine charge l'armée russe d'assurer le maintien de la paix dans les deux républiques de Lougansk et Donetsk

Dans le même temps, conformément aux accords signés avec les deux républiques populaires dont il a reconnu l'indépendance, Vladimir Poutine a chargé d'assurer le maintien de la paix les forces armées russe, comme le rapporte des décrets publiés sur le portail d'informations juridiques.

En outre, le président russe a chargé le ministère des Affaires étrangères «de mener des négociations avec la partie de [la république populaire de] Donetsk sur l'établissement de relations diplomatiques et formaliser l'accord conclu au moyen des documents appropriés».

Ces derniers jours ont été marqués par une recrudescence des hostilités sur la ligne de front : les observateurs de l'OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe) ont enregistré des milliers de violation de la trêve censée être en vigueur dans la région du conflit. Des deux côtés, on rapporte des morts et des blessés. Selon Moscou, certains obus et autres projectiles ont même atteint le territoire russe.