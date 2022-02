Biden et Poutine acceptent un sommet sur la crise ukrainienne proposé par Macron, selon l'Elysée

L'Elysée annonce qu'un sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine va être préparé par leurs équipes diplomatiques le 24 février. Un entretien entre Sergueï Lavrov et son homologue français devrait également avoir lieu ce 21 février.

Les présidents russe Vladimir Poutine et américain Joe Biden ont accepté ce 21 février, selon l'Elysée, la proposition de leur homologue français Emmanuel Macron de se rencontrer lors d'un sommet. La réunion «ne pourra se tenir que si la Russie n'envahit pas l'Ukraine», a précisé l'Elysée dans un communiqué mis en ligne le 20 février. Washington a dans la foulée confirmé que Joe Biden rencontrerait Vladimir Poutine «si une invasion n'a pas eu lieu».

«Les présidents Biden et Poutine ont chacun accepté le principe d'un tel sommet», s'est félicité la présidence française, ajoutant que ces discussions seraient par la suite élargies à «toutes les parties prenantes» de la crise ukrainienne. Le contenu du sommet sera préparé par le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov lors de leur rencontre prévue le 24 février, a précisé l'Elysée.

Après sa visite à Moscou début février, Emmanuel Macron a mené deux entretiens téléphoniques le 20 février avec Vladimir Poutine. Au cours du second, qui a eu lieu dans la soirée, après que le président français eut parlé à son homologue américain, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont convenu de «la reprise des travaux dans le cadre du format Normandie sur la base des échanges et des propositions faites par l'Ukraine ces derniers jours», selon l'Elysée. D'après Paris, l'importance d'un cessez-le-feu a également été soulignée lors de l'entretien Poutine-Macron.

Quelques heures plus tard, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé qu'une discussion avait eu lieu entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, sans toutefois confirmer la tenue de ce sommet. «Les présidents ont continué à discuter de la situation autour de l'Ukraine», a-t-il fait valoir cité par RIA Novosti, ajoutant que les deux dirigeants avaient «souligné la nécessité de poursuivre le dialogue». «Il y a une entente sur le fait de devoir continuer le dialogue au niveau des ministres [des Affaires étrangères]. Parler de plans concrets d'organisation de sommets est prématuré», a-t-il ajouté.

Sergueï Lavrov et Jean-Yves Le Drian se rencontrent ce 21 février

Les chefs de la diplomatie russe et française, Sergueï Lavrov et Jean-Yves Le Drian, doivent par ailleurs s'entretenir ce 21 février, selon Moscou. Une réunion extraordinaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) consacrée à l'Ukraine doit aussi avoir lieu le même jour.

Cette annonce d'une discussion Biden-Poutine à venir contraste avec les mises en garde d'une intervention russe, imminente selon les Occidentaux, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken répétant encore le 20 février que la Russie était «sur le point» d'envahir l'Ukraine, une affirmation démentie à plusieurs reprises par Moscou.