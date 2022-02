L'Ukraine aurait mené de nombreuses frappes sur la République populaire autoproclamée de Donetsk

Kiev aurait mené des frappes pendant près de trois heures sur le territoire de la République populaire autoproclamée de Donetsk. Un pic de violations du cessez-le-feu a été enregistré dans la région, chaque camp s'accusant mutuellement.

Selon une information rapportée ce 19 février par l'agence de presse TASS, les forces armées ukrainiennes auraient tiré le jour même quelque 200 obus, grenades et autres munitions, pendant près de trois heures, sur le territoire de la République populaire autoproclamée de Donetsk (RPD).

Auraient notamment été bombardées les villes de Donetsk et Dokuchayevsk, la communauté d'Ozeryanovka, mais aussi les villages de Belaya Kamenka, Kommunarovka, Dzerzhinskoye, Zaïtsevo et Spartak. Selon la mission de la RPD auprès du Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu, ici citée par TASS, les forces ukrainiennes auraient utilisé plusieurs types de lance-grenades, des mortiers ainsi que des canons d'artillerie.

Selon la même mission de la RPD, l'armée ukrainienne aurait bombardé le territoire 49 fois au cours des dernières 24 heures, «tirant 667 obus», rapporte TASS, qui n'a pas fait état de blessés.

Deux soldats morts, selon Kiev

L'armée ukrainienne a pour sa part rapporté que deux soldats seraient morts dans les hostilités et quatre blessés. Il s'agit des premiers décès parmi les militaires ukrainiens depuis plus d'un mois.

Quelques heures plus tard, l'AFP a rapporté que des obus de mortier auraient explosé près du ministre de l'Intérieur ukrainien en déplacement sur le front. L'incident, qui n'a pas fait de blessés, se serait produit près du village de Novolouganské, toujours selon l'AFP.

Les autorités frontalières russes ont de leur côté rapporté l'explosion de deux obus sur le territoire russe, dans la région de Rostov, sans faire de victimes.

Hausse des violations du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine

Ce même jour, les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont affirmé avoir constaté une «augmentation spectaculaire» des violations du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine, où les rebelles des Républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk et les forces ukrainiennes s'affrontent depuis 2014.

Dans son communiqué, l'OSCE a appelé les parties «à adhérer strictement à tous les engagements qu'elles ont pris, à prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les tensions et à travailler à une désescalade immédiate pour le bien des civils innocents des deux côtés de la ligne de front, qui continuent à souffrir à cause de ce conflit».

Face à l'intensification des combats entre l'armée ukrainienne et les rebelles des Républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, une évacuation des civils de ces territoires du Donbass est organisée vers la Russie.