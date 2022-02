L’Estonie va retirer ses forces armées du Mali

L’Estonie a décidé de retirer ses forces du Mali. Le pays balte a justifié sa décision en pointant du doigt l'attitude hostile du pouvoir malien et l'impossibilité pour les forces armées estoniennes de poursuivre leur mission.

Comme le rapporte l'agence de presse turque Anadolu, l'Estonie va prochainement retirer ses forces déployées au Mali. L'annonce a été faite le 14 février par le ministre estonien de la Défense Kalle Laanet dans un entretien au quotidien local Postimees, le retrait officiel devant être annoncé le 16 février.

«Les élections démocratiques ne sont plus prévues, ce qui était l'un des aspects les plus importants de l'accord [pour fournir une aide militaire]», a déclaré Kalle Laanet, avant d'affirmer qu'«il n’est plus possible de continuer dans de telles conditions, et tous les autres alliés sont d’accord».

Le ministre estonien de la Défense a confirmé que les alliés européens dont les forces armées sont déployées au Mali avaient convenu lors d'une réunion le 11 février qu'il n'était plus possible de poursuivre leur mission d'assistance militaire du fait de l'attitude hostile du pouvoir malien. Il a néanmoins souligné que la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel se poursuivrait.

L'annonce survient trois semaines après l'annonce par le Danemark du retrait de ses propres troupes du Mali. Le 24 janvier, le Mali avait demandé au pays nordique de retirer «immédiatement» la centaine de soldats arrivés il y a peu pour participer à la force Takuba initiée par la France. Les autorités maliennes affirment que ce déploiement est intervenu sans leur aval.

Les forces armées estoniennes sont déployées dans le cadre de la force Takuba, composée principalement d'unités des forces spéciales de plusieurs pays de l'Union européenne. Elle est placée sous commandement français et assiste les forces armées maliennes dans les opérations antiterroristes qu’elles mènent dans le pays.