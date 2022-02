La Russie renvoie les troupes déployées près de la frontière avec l'Ukraine dans leurs garnisons

Le ministère russe de la Défense a annoncé que les troupes déployées près de la frontière avec l'Ukraine avaient commencé à regagner leurs garnisons. Le Kremlin a évoqué un «processus habituel» mettant fin, comme prévu, aux exercices militaires.

Le 15 février, un porte-parole du ministère russe de la Défense a fait savoir que les troupes russes stationnées à proximité de la frontière avec l'Ukraine avaient entamé un retour vers leurs garnisons, mettant fin aux exercices militaires menés par la Russie.

«Les unités des districts militaires du Sud et de l'Ouest qui ont achevé leurs tâches, ont déjà commencé à procéder au chargement sur les moyens de transports ferroviaires et routiers et commenceront à retourner vers leurs garnisons aujourd'hui», a expliqué Igor Konachenkov, cité par plusieurs agences de presse russes.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes : «Nous avons toujours dit qu'après l'achèvement des exercices, [...] les troupes retourneraient dans leurs garnisons d'origine. C'est ce qui se passe là, c'est le processus habituel.»

Contrairement aux affirmations américaines, répétées en dépit des nombreux démentis de Moscou, l'hypothèse d'une invasion de l'Ukraine par la Russie semble donc prendre du plomb dans l'aile.

Ce retrait intervient alors que le chancelier allemand, Olaf Scholz, doit rencontrer ce même jour le président russe Vladimir Poutine pour évoquer les tensions autour de l'Ukraine.

Depuis plusieurs semaines, les Occidentaux, et plus particulièrement les Américains, accusent la Russie de vouloir mener une grande offensive contre ses voisins ukrainiens. Un scénario maintes fois démenti par la Russie, qui prête aux Occidentaux l'intention d'envenimer la situation dans la région.

Ces derniers ont d'ailleurs récemment annoncé le déploiement de troupes en Europe de l'Est ainsi que l'envoi de millions de dollars et la fourniture de matériel militaire à Kiev.