Russie : exercices militaires maritimes en mer Noire (VIDEO)

Plus de 30 navires de la flotte russe de la mer Noire ont quitté Sébastopol et Novorossiïsk pour des exercices maritimes, dans un contexte géopolitique particulièrement tendu autour du dossier ukrainien.

Des frégates, des navires de patrouille, des lanceurs de missiles, ou encore des navires de débarquement ont pris la mer le 12 février dans le cadre d'exercices militaires russes en mer Noire.

Le but de ces exercices est, selon le ministère russe de la Défense, de défendre la Crimée, les bases de la flotte de la mer Noire et les installations du secteur économique russe, les communications maritimes et les zones d’activité économique maritimes contre les menaces militaires d’un ennemi conventionnel.

Plusieurs pays occidentaux, Etats-Unis en tête, accusent avec insistance ces derniers jours la Russie de vouloir envahir l'Ukraine, ce que dément Moscou, qui s'inquiète de son côté du soutien militaire occidental à Kiev et de l'extension de l'OTAN.