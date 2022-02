L'admission de l'Ukraine dans l'OTAN n'est «pas à l'ordre du jour», soutient Olaf Scholz

En déplacement à Kiev le 14 février pour s'entretenir avec le président ukrainien, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que l'adhésion de l'Ukraine de l'Alliance atlantique «n'est pas à l'ordre du jour».

L'adhésion de l'Ukraine au sein de l'Alliance atlantique «n'est pas à l'ordre du jour», a affirmé le chancelier allemand Olaf Scholz lors d'une conférence de presse conjointe avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, comme le rapporte l'agence de presse russe TASS. Le chancelier a ajouté qu'il était «étrange» que Moscou présente cette question comme «un grave problème de politique étrangère».

Le dirigeant allemand a éludé la question portant sur d'éventuelles livraisons d'armes allemandes à l'Ukraine, se contentant de déclarer que le gouvernement allemand étudiait individuellement chacune des demandes de Kiev. «Je voudrais répéter une fois de plus que l'Allemagne fournit le plus grand soutien financier [possible] à l'Ukraine et que cela continuera ainsi», a-t-il promis.

De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé qu'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN «garantirait sa sécurité», réitérant ainsi la volonté de Kiev de rejoindre l'Alliance transatlantique. «Nous comprenons qu'une appartenance à l'OTAN garantirait notre sécurité et notre souveraineté territoriale.»

L'ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni affirme que son pays pourrait «envisager de ne pas rejoindre l'OTAN»

La veille, l'ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni avait déclaré que Kiev envisageait de mettre fin à son projet d'adhésion à l'OTAN afin de «trouver une porte de sortie» à la crise. Lors d'un entretien sur BBC Radio 5 le 13 février, l'ambassadeur d'Ukraine a affirmé que la position de son pays était «flexible» sur son objectif de rejoindre l'Alliance atlantique et que l'Ukraine pourrait «envisager de ne pas rejoindre l'OTAN» pour «éviter» un conflit avec la Russie.

Réagissant le 14 février aux propos de l'ambassadeur ukrainien au Royaume-Uni, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que le renoncement de l'Ukraine à rejoindre l'OTAN «contribuerait de manière significative» à l'apaisement des tensions entre Moscou et Kiev. Le même jour, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré lors d'une vidéoconférence avec Vladimir Poutine qu'il existait toujours une «chance» de régler la crise ukrainienne par la voie diplomatique.

Dans la foulée, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou a annoncé la fin de certaines manœuvres militaires. «Des exercices ont lieu, une partie est terminée, une autre partie est en train de se terminer. D'autres se font encore étant donné [leur] taille», a-t-il annoncé à Vladimir Poutine, des propos repris par l'AFP.