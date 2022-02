Format Normandie : le négociateur russe accuse l'Ukraine de manipuler la France et l'Allemagne

Les négociations entre Kiev, Moscou, Berlin et Paris sur le règlement du conflit dans l'est de l'Ukraine, ont repris. Pour Dmitri Kozak, négociateur russe, les discussions en sont toujours «à la case départ» : la mise en œuvre des accords de Minsk.

Ce 10 février à Berlin, une nouvelle réunion au format Normandie sur le règlement du conflit dans l'est de l'Ukraine a eu lieu. A l'issue de ces discussions avec des représentants ukrainiens, français et allemands, le négociateur en chef de la Russie, Dmitri Kozak, a déploré le peu d'avancement du processus.

«Nous ne bougeons pas, nous sommes à la case départ», a-t-il expliqué en conférence de presse. «Trois de[s] quatre membres [du format Normandie] ne sont pas prêts à mettre en œuvre les accords de Minsk, même le fait de mentionner les dispositions elles-mêmes», a déploré le négociateur.

Dmitri Kozak a ainsi accusé les autres parties de refuser de mettre en place des consultations« dans le cadre d’un groupe de contact trilatéral avec la participation des représentants de certains territoires». Et d'ajouter : «Il est impossible et exclu de mentionner ces territoires, nous ont dit nos collègues.»

«L’Ukraine manipule l’Allemagne et la France, et l’Allemagne et la France sont heureuses d’être manipulées, elles soutiennent toutes ses idées et propositions absolument absurdes, elles le font parfois à tout prix, et se retrouvent dans une position absolument stupide», a-t-il encore accusé.

Des instructions visant à mener les négociations dans l'impasse ?

Dmitri Kozak a par ailleurs affirmé avoir pu consulter «un document intéressant en provenance d’un pays de l’OTAN», qui comporterait des «instructions du département d’Etat américain adressées à tous les pays membres de l’OTAN sur la façon dont il faut mener des négociations avec la Russie» sur ce dossier.

«Ces instructions expliquent comment mener toutes les négociations dans une impasse et les faire traîner», a poursuivi le négociateur russe, précisant qu'il s'agissait précisément du type de discussions menées depuis des années. «Mener des négociations à une impasse, les faire traîner, je ne comprends pas quel est l'objectif qui est poursuivi», a-t-il conclu.

L'initiative dite du «format Normandie» vise à résoudre le conflit en Ukraine, entre les républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk, qui refusent de reconnaître l'autorité du pouvoir central de Kiev issu du coup d'Etat de 2014.

L'Ukraine et ses alliés occidentaux accusent la Russie d'être partie prenante au conflit en soutenant les rebelles de l'est, ce que dément fermement Moscou. Les relations entre le gouvernement russe et les trois autres participants au format Normandie sont en plein pic de tensions, ces derniers accusant la Russie de vouloir envahir l'Ukraine, une allégation là encore maintes fois démentie.