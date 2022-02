L'armée israélienne annonce avoir frappé des sites de tirs de missiles sol-air en Syrie

Ces frappes auraient été réalisées par l'aviation israélienne et par des missiles sol-sol provenant du Golan et ont visé des radars et des batteries anti-aériennes, en riposte à des tirs menés depuis la Syrie. Damas annonce un mort et cinq blessés.

Ce 9 février, l'armée israélienne a annoncé avoir pris pour cible des sites de lancement de «missiles sol-air» en Syrie, «y compris des radars syriens et des batteries anti-aériennes». Ces frappes surviennent après des tirs menés depuis ce pays plus tôt dans la nuit, selon le compte Twitter de Tsahal.

En réponse au missile anti-aérien tiré depuis la Syrie plus tôt dans la nuit, nous venons de frapper des cibles de missiles sol-air en Syrie, y compris des radars syriens & des batteries anti-aériennes. — Tsahal (@Tsahal_IDF) February 9, 2022

«Des sirènes ont retenti, il y a peu de temps, à Umm Al-Fahm et dans la région de Samarie suite au lancement d'un missile anti-aérien depuis la Syrie, qui a explosé en l'air. Aucune interception n'a été effectuée», a également fait savoir l'armée israélienne.

Des sirènes ont retenti, il ​​y a peu de temps, à Umm Al-Fahm et dans la région de Samarie suite au lancement d'un missile anti-aérien depuis la Syrie, qui a explosé en l'air. Aucune interception n'a été effectuée. — Tsahal (@Tsahal_IDF) February 8, 2022

Un soldat syrien tué et cinq blessés, selon Damas

L'agence de presse syrienne SANA a affirmé que les défenses aériennes du pays avaient été activées contre les tirs israéliens «dans les environs de Damas». Un soldat aurait été tué et cinq autres blessés, en plus de «dégâts matériels».

Les attaques aériennes israéliennes ont commencé peu avant 1h heure locale (minuit heure de Paris) et ont été accompagnées à 1h10 par des frappes de missiles sol-sol «en provenance du Golan occupé», a détaillé l'agence en citant une source militaire. «Nos défenses anti-aériennes ont affronté les missiles de l'ennemi et en ont abattu certains», a-t-elle ajouté.

Israël commente rarement les frappes aériennes qu'il mène en Syrie, mais affirme régulièrement qu'il ne permettra pas à la Syrie de devenir la tête de pont des forces de la République islamique d'Iran, son ennemi.

Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, Israël a mené des centaines de frappes en territoire syrien, ciblant notamment des positions de l'armée syrienne ainsi que des forces iraniennes et du Hezbollah.