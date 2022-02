Spotify maintient le podcast de Rogan accusé par ses détracteurs de «menace pour la santé publique»

Le PDG de Spotify a défendu devant ses employés l'accord d'exclusivité conclu avec l'animateur américain Joe Rogan, accusé par ses détracteurs de désinformation sur le Covid alors qu'il est suivi par 11 millions d'abonnés sur la plateforme.

Ainsi que l'a rapporté l'AFP le 3 février, le patron de Spotify, Daniel Ek, s'est adressé à ses employés concernant un accord d'exclusivité conclu avec le présentateur radio américain Joe Rogan qui anime sur la plateforme de streaming un podcast suivi par 11 millions d'abonnés, ce qui en fait le numéro un mondial.

Il y a un certain nombre d'épisodes de Joe Rogan que vous ne trouverez pas sur Spotify

Le célèbre commentateur est accusé par ses détracteurs de désinformation sur le Covid et d'avoir ainsi découragé la vaccination chez les jeunes ou encore d'avoir poussé à l'utilisation d'un traitement non autorisé, l'ivermectine, contre le coronavirus.

«Il y a plein de choses que Joe Rogan dit avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord et que je trouve très offensantes», a fait savoir à ses employés le patron de Spotify.

«Nous ne validons pas ses invités à l'avance et nous avons son contenu lorsqu'il le publie [...]. Si ce contenu enfreint nos règles, nous mettons en œuvre les actions appropriées [...]. Il y a un certain nombre d'épisodes de Joe Rogan que vous ne trouverez pas sur Spotify», a encore argumenté le patron de la plateforme de streaming.

Pas de déprogrammation en vue

Pour rappel, plus de 200 professionnels de santé américains avaient récemment tiré la sonnette d'alarme après une émission durant laquelle Joe Rogan a donné la parole au docteur Robert Malone qui, bien que pionnier des vaccins à ARN, a plusieurs fois critiqué leur inoculation aux enfants.

Il n'est pour l'heure pas question de déprogrammer le talk-show de Joe Rogan, explique l'AFP. Et pour cause, en 12 ans d'existence, The Joe Rogan Experience est devenu un poids lourd des médias américains. Son animateur a reçu près d'un millier d'invités dont le patron de Tesla Elon Musk qui a fumé un joint de cannabis sur son plateau, le lanceur d'alerte Edward Snowden ou encore le cinéaste Oliver Stone. Il a aussi donné la parole à des «climatosceptiques» ou des personnalités critiques des vaccins anti-Covid, ce qui lui a valu d'être qualifié de «véritable mégaphone des mensonges de l'extrême droite» par le site d'information américain Media Matters for America.