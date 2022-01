Des milliers de manifestants réunis en République tchèque contre les restrictions sanitaires (VIDEO)

Des milliers de personnes ont pris part à une manifestation contre les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 à Prague. Le gouvernement a récemment annoncé qu'il renonçait à mettre en place la vaccination obligatoire.

Des milliers de personnes ont pris part à une manifestation, le 30 janvier, contre les restrictions destinées à lutter contre l'épidémie Covid-19 dans la capitale de la République tchèque. Sur la place Wenceslas de Prague les manifestants ont notamment dénoncé l'interdiction faite aux non vaccinés d'accéder aux restaurants, boîtes de nuits et musées. «L'État devrait écouter les demandes de la population. Les dispositions et les restrictions nous conduisent sur la route de l'enfer», a crié un manifestant, selon Reuters.

Contrairement à ce qu'avait décrété le précédent gouvernement, la vaccination contre le Covid-19 ne sera pas rendue obligatoire, avait annoncé, le 19 janvier, le chef du nouvel exécutif Petr Fiala, à la sortie du conseil des ministres. «Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que personne ne serait obligé de se faire vacciner», avait ainsi déclaré Petr Fiala, tout en précisant que son gouvernement «ne voulait pas diviser davantage la société». «Bien que la vaccination soit l'arme la plus efficace contre une forme grave de Covid-19, nous ne contraindrons personne», avait souligné le ministre de la santé Vlastimil Valek sur Twitter.

Le précédent gouvernement avait décidé en décembre de rendre la vaccination obligatoire à partir de mars pour toutes les personnes âgées de plus de 60 ans et pour certaines professions, dont le personnel médical, les policiers et les pompiers.