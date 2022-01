La Russie annonce des manœuvres navales dans l'Atlantique, le Pacifique et la Méditerranée

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a annoncé que la Russie allait mener en janvier et en février des exercices navals dans l'Atlantique, l'Arctique, le Pacifique, la Méditerranée ainsi que dans la mer du Nord et la mer d'Okhotsk.

La diplomatie russe a fait savoir ce 20 janvier que des exercices navals allaient se dérouler en janvier et en février dans plusieurs océans et mers du globe. Selon un communiqué du ministère de la Défense, ces manoeuvres mobiliseront «plus de 140 navires de guerre et navires de soutien, plus de 60 avions, 1 000 pièces d'équipement militaire et environ 10 000 militaires» et ont pour but de «protéger les intérêts nationaux russes», ainsi que de «contrer les menaces militaires venant de la mer et de l'océan».

