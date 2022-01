Joe Biden promet un «désastre» à la Russie si elle envahit l'Ukraine

Dans une déclaration ce 19 janvier, le président américain a promis «un désastre» à la Russie si elle envahissait l'Ukraine. Une allégation maintes fois démentie par Moscou.

La Russie va être confrontée à «un désastre» si elle envahit l'Ukraine, a prévenu le 19 janvier Joe Biden, tout en estimant que son homologue russe Vladimir Poutine ne voulait pas d'une «guerre à grande échelle».

«Ce sera un désastre pour la Russie si elle envahit davantage l'Ukraine», a déclaré le président des Etats-Unis lors d'une conférence de presse, mettant en garde contre de «lourdes» pertes humaines sur le champ de bataille et des sanctions «sévères» sans précédent contre l'économie russe.

Pour autant, selon Joe Biden, Vladimir Poutine «va tester l'Occident», et «il va devoir faire quelque chose» et probablement «faire mouvement» vers l'Ukraine d'une manière ou d'une autre, a-t-il prédit.

Le président américain a exclu tout envoi de militaires américains en Ukraine en cas d'invasion russe, mais quelques centaines de soldats américains y sont déjà déployés, et le Pentagone pourrait devoir les évacuer.

La présence de soldats américains en Ukraine n'a rien de nouveau : depuis 2015, des réservistes de la Garde nationale américaine y effectuent des rotations pour former et entraîner l'armée ukrainienne, aux côtés de soldats d'autres pays de l'Otan, notamment canadiens et allemands.

Les autorités russes ont démenti à de nombreuses reprises ces dernières semaines les accusations émanant de Washington, de Kiev et de certains de leurs alliés, selon lesquelles la Russie envisagerait une invasion de l'Ukraine. «Jusqu'à présent, toutes ces déclarations étaient dénuées de preuves et n'ont été confirmées par rien» avait encore déclaré le 14 janvier le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Il répondait ainsi à question de la presse sur des allégations occidentales concernant une supposée provocation russe à venir dans le Donbass.





