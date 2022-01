Rappel du vaccin anti-Covid : le PDG de Pfizer préconise «une dose par an»

Le dirigeant de la firme américaine a estimé qu'il était important d'avoir «trois doses pour avoir une vaccination complète, puis une dose par an, sauf pour les personnes immunodéprimées qui pourraient se faire vacciner tous les trimestres».

Au cours d'une interview sur BFMTV, le PDG de Pfizer Albert Bourla a plaidé le 17 janvier pour la mise en place d'un rappel annuel du vaccin contre le Covid-19. Il a ainsi estimé qu'il était important d'avoir «trois doses pour avoir une vaccination complète, puis une dose par an, sauf pour les personnes immunodéprimées qui pourraient se faire vacciner tous les trimestres».

«Nous faisons des tests pour connaître les effets de la quatrième dose mais nous n'avons pas encore les résultats de ces tests. Nous les aurons en mars, nous aurons aussi des données sur l'efficacité des trois doses de vaccin», a-t-il précisé au cours de l'entretien, jugeant que «le scénario le plus probable, c'est que le virus va continuer à circuler de nombreuses années encore».

Nous travaillons aussi sur d'autres combinaisons

Pour l'heure, le monde doit faire face à la vague Omicron, variant contre lequel Pfizer pourrait proposer une nouvelle version du sérum, selon Albert Bourla : «Nous travaillons d'ailleurs déjà sur une nouvelle version du vaccin qui permettra non seulement de couvrir les anciens variants mais également Omicron, pour lutter contre les contaminations, hospitalisations et les morts», a-t-il avancé. Sur ce sujet aussi, les résultats attendront encore un peu. «Nous travaillons aussi sur d'autres combinaisons et nous saurons laquelle marche le mieux en mars», a-t-il ajouté.

Le PDG de la firme américaine, co-développeur avec BioNTech de l'un des principaux vaccins contre le Covid-19, a par ailleurs déclaré à BFMTV que son entreprise avait gagné «environ 36 milliards de dollars» depuis 2020.