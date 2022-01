L'Australie autorise les voyageurs vaccinés avec Spoutnik V à pénétrer sur son territoire

Le ministère de la Santé australien a annoncé le 17 janvier que les voyageurs vaccinés avec le sérum russe Spoutnik V sont désormais autorisés à pénétrer sur le sol australien au regard de son taux d'efficacité contre le Covid-19.

Comme le rapporte le Moscow Times, les voyageurs vaccinés avec le Spoutnik V sont désormais autorisés à entrer en Australie, a annoncé les autorités sanitaires du pays le 17 janvier. Le sérum russe rejoint ainsi la liste des vaccins approuvés par les autorités sanitaires australiennes.

Le ministère australien de la Santé a justifié dans un communiqué sa décision en déclarant avoir obtenu des informations basées sur plusieurs études scientifiques publiées à Moscou, démontrant que l'administration de deux doses de Spoutnik V réduit de manière significative la transmission du virus ainsi que les chances de développer des complications graves liées au Covid-19. Le ministère de la Santé australien a en outre souligné que «la reconnaissance de Spoutnik permettra[it] de faciliter le retour des étudiants internationaux, les voyages de travailleurs qualifiés et non qualifiés en Australie et les voyages des hommes d'affaires et des sportifs d'élite dans notre pays».

Les frontières extérieures du pays ont progressivement rouvert ces dernières semaines, mais demeurent néanmoins fermées jusqu’à nouvel ordre aux touristes étrangers et aux personnes voyageant pour motif familial ou professionnel, à l’exception des conjoints et familles directes, des citoyens australiens et des résidents permanents.

Cité par le Moscow Times, le Fonds d'investissement direct russe (RDIF), qui commercialise Spoutnik V dans le monde entier, a salué la décision de l'Australie d'ouvrir ses frontières aux personnes vaccinées avec le sérum russe. «L'Australie rejoint plus de 100 autres pays [...] qui autorisent l'entrée des voyageurs vaccinés avec Spoutnik V», a déclaré le PDG du RDIF, Kirill Dmitriev. Ce dernier a par ailleurs souligné le 15 janvier que Spoutnik V avait prouvé un bon niveau d'efficacité contre le variant Omicron.

Spoutnik V est toujours dans l'attente de son approbation par les autorités sanitaires européennes

Alors que Spoutnik V fut le premier vaccin enregistré au monde basé sur la plateforme de vecteurs d’adénovirus humains, le sérum est toujours dans l'attente de son approbation par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ou l'Union européenne (UE).

Néanmoins, le vaccin russe a déjà été enregistré, sans attendre l'approbation de Bruxelles, par deux pays membres de l'UE : la Hongrie et la Slovaquie. Cité par le Moscow Times, le directeur de l'OMS en Russie a déclaré le 16 janvier que le RDIF avait soumis toutes les informations requises pour son processus d'approbation et que de nouvelles inspections se tiendront en février.