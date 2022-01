Des milliers de manifestants à Amsterdam pour contester la gestion de la pandémie (VIDEO)

Des milliers de personnes se sont mobilisées dans les rues d’Amsterdam le 16 janvier pour dénoncer la politique sanitaire du gouvernement néerlandais. Le gouvernement des Pays-Bas a levé en partie le confinement qui était en vigueur le 14 janvier.

Le 16 janvier, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues d’Amsterdam pour protester contre la politique sanitaire mise en place par le gouvernement des Pays-Bas. Des slogans tels que «Retour à la normale maintenant !» ou encore «On en a assez des mensonges !» étaient lisibles sur certaines affiches tandis que des dizaines d’agriculteurs accompagnaient le cortège avec des tracteurs, comme l’a rapporté l'agence DPA.

«Maintenant, nous devons nous ouvrir aux Pays-Bas et que tous les gens puissent faire ce qu'ils veulent. Il n'est pas nécessaire d'avoir un code QR ou quelque chose qui permette de contrôler les gens, mais qu'ils puissent vivre comme avant», a déclaré le manifestant Dilys Derksen auprès de l'agence Ruptly.

La manifestation était organisée par le collectif Nederland in Verzet (Les Pays-Bas font de la résistance) et s’est tenue dans différents quartiers de la capitale néerlandaise, en particulier sur l’esplanade du Rijksmuseum. Des rassemblements ont également eu lieu dans le quartier du Stade olympique, à Oosterpark et Westerpark, puis ont défilé jusqu'à Museumplein. Ces zones ont été désignées comme «sécurisées» par les autorités, qui ont toléré les manifestations tout en renforçant la présence policière dans ces lieux.

Certains manifestants ont souhaité par la même occasion commémorer les affrontements violents qui avaient eu lieu le 2 janvier, rebaptisés «La bataille du café». La police anti-émeute avait à l’époque tenté de disperser le rassemblement organisé sans autorisation qui appelait les manifestants à «prendre un café».

La bourgmestre Femke Halsema a pour sa part appelé au respect des règles en vigueur établies pour l’occasion. Quant aux restrictions sanitaires imposées au niveau national, le gouvernement néerlandais a levé partiellement le confinement le 14 janvier, mais les lieux de loisirs comme les restaurants, musées ou cinémas demeurent toujours fermés.