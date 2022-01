«Rechercher les non vaccinés et les appeler à ne pas bouger» : le président philippin hausse le ton

Le président philippin Rodrigo Duterte a appelé à arrêter les non vaccinés ne respectant pas l'obligation de rester chez eux pendant la durée des restrictions renforcées, destinées à contenir l'envolée des contaminations liées au variant Omicron.

Le président des Philippines a haussé le ton, le 6 janvier, afin de faire respecter le durcissement des restrictions dans la capitale, Manille, et dans plusieurs régions cette semaine, qui prévoient notamment le confinement des personnes non vaccinées, au moins jusqu'à la mi-janvier.

J'ordonne aux chefs de village de rechercher les non vaccinés et de les appeler à ne pas bouger.

Comme le rapporte l'AFP, les citoyens en question ne peuvent ainsi sortir que pour acheter des produits de première nécessité ou pour faire de l'exercice.

«Face à une urgence nationale [...] j'ordonne aux chefs de village de rechercher les non vaccinés et de les appeler à ne pas bouger. Et s'ils refusent, s'ils sortent de chez eux [...] alors les autorités peuvent arrêter les récalcitrants», a déclaré le chef de l'Etat philippin.

Environ 70% des habitants de Metro Manila, la région de la capitale où vivent plus de 13 millions de personnes, sont entièrement vaccinés, mais moins de la moitié de la population nationale l'est, selon les données du gouvernement qui fait état d'un triplement des infections au Covid-19 ces deux derniers jours.

Si vous ne vous faites pas vacciner, vous mettez tout le monde en danger [face au virus] galopant

Rodrigo Duterte s'est dit «consterné» par le nombre important de Philippins encore non vaccinés. «Si vous ne vous faites pas vacciner, vous mettez tout le monde en danger [face au virus] galopant», a-t-il déclaré.

Le ministère de la Santé a classé l'ensemble du pays de 109 millions d'habitants à «haut risque» après un pic de cas ces derniers jours, a fait savoir Maria Rosario Vergeire, une responsable de la santé publique, à la chaîne CNN Philippines.

Depuis le début de la pandémie, l'archipel a enregistré plus de 2,8 millions de contaminations dues au Covid-19 et 51 000 décès.