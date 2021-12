«Mésinformateurs»: quand l'officine atlantiste Newsguard s'inquiète de la «propagande» de RT France

L'autoproclamé «gardien de l'actualité» classe RT France parmi les «mésinformateurs» influents de la francophonie. Doté d'un comité consultatif comportant anciens de la CIA, de la NSA ou encore de l'OTAN, Newsguard s'inquiète... de la «propagande».

Dans son «top 10 des mésinformateurs francophones» en 2021, la version française de l'application américaine Newsguard rappelle à ses utilisateurs à quel point ils devraient se méfier de la «propagande» de RT France. Pour quels méfaits précis ? L'utilisateur devra mettre de côté son esprit critique et croire sur parole l'autoproclamé «gardien de l'actualité»... qui ne donne pas le moindre exemple des prétendues fake news qu'il attribue à RT France.

Un comité consultatif composé d'anciens de la CIA, de la NSA et de l'OTAN

Lancée en France en 2019, l'extension Newsguard peut être ajoutée à divers navigateurs moyennant quelques euros, et permet de lier en un clic le média consulté à un code couleur, du vert au rouge selon la fiabilité que lui accorde l'extension. Au sein de son comité consultatif se côtoient pêle-mêle ancien patron de la CIA et de la NSA, ex-secrétaire général de l'OTAN, ou encore ancien directeur des communications de la Maison Blanche... De quoi s'interroger sur son objectivité et son intention de lutter contre la «propagande».

Je ne suis pas contre la propagande. Chaque pays le fait; il doit le faire pour sa propre population.

D'autant que l'un des membres de ce comité, Richard Stengel, ancien sous-secrétaire d'Etat pour la diplomatie publique sous Barack Obama déclarait lui-même : «Je ne suis pas contre la propagande. Chaque pays le fait; il doit le faire pour sa propre population. Je ne pense pas forcément que ce soit terrible.»

Un classement arbitraire

Sans s'embarrasser du moindre élément venant légitimer son classement, le «gardien de l'actualité» positionne RT France (en rouge dans son code couleur) à la troisième place du podium de la désinformation francophone. «La version française de RT» y est ainsi présentée comme «vecteur de désinformation et de propagande du gouvernement russe».

N'en déplaise à Newsguard, RT France est pourtant un média indépendant qui traite l'information avec rigueur et conformément aux règles de déontologie. La chaîne a d'ailleurs été dûment autorisée à diffuser ses programmes suivant une convention passée avec le CSA, laquelle a été renouvelée en janvier 2021. Celui-ci n'a jamais eu à la sanctionner pour un quelconque manquement aux principes auxquels ses programmes doivent se conformer.

Chasseur de fake news à géométrie variable

Cet élément aurait-il échappé aux débusqueurs de fake news ? Le code couleur de Newsguard — censé signaler «si un site web essaie de faire correctement [son travail] ou s'il a un objectif caché, ou bien encore s'il publie des mensonges et de la propagande en toute connaissance de cause» — ne semble en tout cas pas être appliqué avec les mêmes critères pour tous.

Si la start-up ne parvient pas à mettre la main sur une fausse information dont serait coupable RT France, pourtant présente dans la liste des mauvais élèves, elle propose en revanche une autre liste visant à mettre «un coup de projecteur sur les publications francophones, larges ou plus confidentielles, qui pratiquent un journalisme responsable et transparent». Visiblement également au doigt mouillé.

Car l'internaute pourra y trouver, en deuxième position des sites francophones les plus fiables de l'année le site de Radio France Internationale (RFI), «un réseau de radios appartenant à l’Etat français»... pourtant pris en flagrant délit de fake news caractérisée dans sa version russophone, précisément au sujet de RT France. Manque d'attention pour le «gardien de l'actualité», ou partialité dans sa lutte contre la désinformation ?