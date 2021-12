Moscou dénonce la présence des milliers de spécialistes militaires américains au Donbass

La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a adressé une nouvelle critique à l'OTAN qui, selon elle, a soutenu ce qu'elle qualifie de «croisade» de l'Ukraine contre sa propre population.

Comme le note Maria Zakharova, il y a environ 10 000 spécialistes militaires étrangers en permanence en Ukraine, dont 4 000 d'entre eux viennent des Etats-Unis. Moscou désapprouve le fait que les membres de l'OTAN soutiennent pleinement Kiev dans une «croisade» contre ses propres citoyens, a déclaré vendredi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, lors d'une conférence de presse.

«Il est profondément regrettable que les pays de l’OTAN soutiennent pleinement les actuelles autorités ukrainiennes dans cette folie absolue. Est-ce une croisade contre leur propre population ?», s'est interrogée la porte-voix de Moscou. Elle a par ailleurs dénoncé le l'omerta médiatique concernant le fait que la présence militaire étrangère en Ukraine augmente d'année en année.

Selon Maria Zakharova, il y a environ 10 000 spécialistes militaires étrangers en permanence en Ukraine, et 4 000 d'entre eux sont originaires des Etats-Unis. «Plus il y a de spécialistes militaires [sur le sol ukrainien], plus le budget militaire de Kiev est important et plus la quantité d'armes qui y sont fournies est importante, et par conséquent, beaucoup plus fréquemment nous entendons des explosions non seulement sur la ligne de contact mais dans les secteurs des infrastructures civiles», a précisé la diplomate.

Et d'ajouter : «Au lieu de mettre fin à la guerre civile qui dure depuis déjà huit ans, Kiev se prépare apparemment à résoudre par la force le problème du Donbass, comme ils appellent cela.» Le 17 décembre, en prononçant un discours devant la Rada, le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal a annoncé l’augmentation du budget militaire du pays l’année prochaine jusqu’à presque 12 milliards de dollars.

«Toutes ces déclarations selon lesquelles des militaires étrangers participent à des "événements pour assurer la sécurité nationale" et "dissuader l'agression militaire de la Russie" sont des mensonges», a déclaré la porte-parole, avant de conclure : «Ces spécialistes militaires sont à l'origine de tous les événements qui se déroulent sous nos yeux.»