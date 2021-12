Le régulateur britannique approuve le traitement du laboratoire GlaxoSmithKline contre le Covid-19

L'agence britannique du médicament a autorisé le traitement contre le Covid-19 du laboratoire GSK. La firme d'outre-Manche a de son côté assuré que son traitement, le sotrovimab, était efficace contre le nouveau variant Omicron.

L'agence du médicament britannique (MHRA) a annoncé le 2 décembre avoir autorisé le traitement sotrovimab du laboratoire GlaxoSmithKline (GSK) contre le coronavirus à base d'anticorps monoclonaux à durée d'action longue.

Développé en partenariat avec le laboratoire californien Vir Biotechnology, le sotrovimab s'est montré «sûr et efficace pour réduire les risques d'hospitalisation et de décès chez les personnes présentant une infection au Covid-19 bénigne à modérée et un risque accru de développer une forme grave de la maladie», a précisé la MHRA dans un communiqué. GSK a de son côté assuré que son traitement restait actif contre les mutations clés du nouveau variant Omicron.

Deuxième traitement autorisé en un mois au Royaume-Uni

«A ce jour, le sotrovimab a démontré qu'il restait actif envers tous les variants préoccupants et d'intérêt définis par l'Organisation mondiale de la Santé», a précisé le groupe. Des tests in vitro doivent encore confirmer la capacité de «neutralisation» du traitement «contre la combinaison de toutes les mutations d'Omicron», avec l'objectif de fournir une mise à jour d'ici à la fin de l'année.

Le directeur général de Vir, George Scangos, a souligné que le sotrovimab avait été «résolument conçu en ayant une mutation du virus à l'esprit».

Injecté en intraveineuse, le traitement à base d'anticorps monoclonaux à durée d'action longue permet, grâce à une seule dose, de réduire le risque d'hospitalisation et de décès de 79% chez les adultes à haut risque présentant des symptômes, a indiqué la MHRA sur base des résultats d'essais cliniques.

Le sotrovimab se montrant le plus efficace au début de l'infection, elle recommande son usage «dès que possible et dans les cinq jours après la manifestation des premiers symptômes», chez les personnes à partir de 12 ans. Le sotrovimab avait été classé fin juin par la Commission européenne comme l'un des cinq traitements les plus prometteurs du Covid-19.

C'est le deuxième traitement contre le coronavirus approuvé en un mois par le Royaume-Uni, après le molnupiravir, comprimé anti-Covid du laboratoire américain Merck, autorisé début novembre. Londres avait déjà approuvé en août le ronapreve, un cocktail d'anticorps de synthèse développé par Regeneron et Roche.

Plusieurs pays ont déjà accordé des autorisations provisoires pour le traitement de GSK. Il bénéficie notamment d'une autorisation d'utilisation d'urgence aux Etats-Unis, ou encore d'autorisations spéciales en Australie, en Arabie Saoudite et au Japon. Une autorisation de mise sur le marché a également été déposée auprès de l'Agence européenne des médicaments.