Le vaccin russe Spoutnik V serait le plus efficace contre la mortalité, selon une étude hongroise

Une vaste étude hongroise, réalisée sur plus de 3,7 millions de personnes, révèle que les vaccins Moderna et Spoutnik V seraient les deux plus efficaces contre le Covid-19, parmi cinq vaccins analysés.

Devant Moderna et Pfizer, le vaccin russe Spoutnik V serait-il plus efficace contre la mortalité liée au Covid-19 ? C'est en tout cas l'une des conclusions d'une étude à grande échelle sur les cinq vaccins administrés en Hongrie et publiée le 25 novembre sur le site de la revue médicale Clinical Microbiology and Infection. Elle a été réalisée sur la base des données de plus de 3,7 millions de personnes vaccinées en Hongrie, âgées de 16 ans et plus, qui ont été examinées de janvier à juin 2021, au moins sept jours après avoir reçu leur deuxième dose.

Plus de 800 000 personnes vaccinées au Spoutnik V en Hongrie

Ainsi, à la lumière de cette enquête, le vaccin de Moderna serait le plus performant pour protéger contre l'infection au Covid-19 avec 88,7% d'efficacité, et 93,6% d'efficacité contre la mortalité liée au virus. Il serait dépassé sur ce dernier critère par le Spoutnik V, qui arriverait en première position avec 95,4% d'efficacité contre la mortalité, tandis que le sérum russe protégerait à 85,7% contre l'infection. En troisième position, arriverait Pfizer avec 83,3% d'efficacité contre l'infection et 90,6% contre les décès liés au Covid-19, suivi d'AstraZeneca qui afficherait respectivement 71,5% et 74,5% d'efficacité, tandis que le chinois Sinopharm serait à 68,7% et 87,8%, selon les mêmes critères.

Dans le détail, la performance de Spoutnik V contre les décès liés au Covid-19 oscillerait ainsi entre 95,4% et 100% dans les différentes tranches d'âge, «montrant une efficacité très élevée et persistante à la fois chez les plus âgés et les plus jeunes», notent les chercheurs hongrois, parmi lesquels se trouve le ministre hongrois chargé de la Santé, Miklos Kasler.

«A notre connaissance, notre étude est la première à fournir des données d'efficacité réelles sur le vaccin Spoutnik V dans une large population de 820 560 personnes vaccinées hongroises, confirmant les résultats de l'essai de phase III», soulignent-ils. L'étude précise encore que chez les personnes âgées de plus de 85 ans, le vaccin Spoutnik V est le plus performant, avec une efficacité de 90,9% contre l'infection, suivi du Moderna avec 84,1% et du Pfizer avec 74,3%. AstraZeneca et Sinopharm auraient tous deux une efficacité inférieure à 50% contre l'infection dans cette tranche d'âge.

«La large gamme de vaccins disponibles en Hongrie permet d'évaluer l'efficacité des vaccins dans un contexte réel dans un pays d'Europe centrale, et place la Hongrie dans la position unique de fournir des informations détaillées sur plusieurs types de vaccins du même pays», soulignent encore les auteurs.

Parmi les personnes incluses dans l'étude, 1,5 million avaient été vaccinées au Pfizer, 895 465 au Sinopharm, 820 560 au Spoutnik V, 304 138 à l'AstraZeneca et 222 892 au Moderna. Pfizer et Sinopharm étaient les vaccins les plus administrés aux personnes âgées de 65 ans et plus, tandis que Spoutnik V était le moins administré à cette catégorie de population.