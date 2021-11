Des migrants continuent à se regrouper à la frontière polono-biélorusse (VIDEO)

La situation reste tendue à la frontière polono-biélorusse, où sont massés plusieurs milliers de migrants. Plus de détails ce matin du 11 novembre avec notre reporter Antoine Cléraux.

Notre reporter Antoine Cléraux fait le point sur la situation à la frontière polono-biélorusse ce matin du 11 novembre, alors que le Conseil de sécurité s'apprête à se réunir en urgence pour aborder cette crise.

Quelques milliers de migrants, essentiellement originaires du Moyen-Orient, sont massés à cette frontière, côté Biélorusse et souhaitent pénétrer sur le sol polonais. La Pologne accuse la Biélorussie – mais aussi la Russie – d'orchestrer cette vague migratoire à sa frontière, qu'elle qualifie d'«attaque». Varsovie a déployé 15 000 soldats dans la zone, en plus de policiers et de garde-frontières.

Les Européens affirment depuis des semaines que le président biélorusse Alexandre Loukachenko délivre des visas à des migrants et les achemine à la frontière pour en représaille des sanctions européennes.

Minsk a dénoncé des accusations «sans fondements» et considère que la Pologne et ses alliés occidentaux font monter délibérément la tension pour prendre des sanctions à son encontre. Les garde-frontières biélorusses ont également déclaré que les forces polonaises avaient fait usage de gaz lacrymogène et exercé une «pression psychologique» sur les migrants, notamment en utilisant des haut-parleurs et des projecteurs en pleine nuit.