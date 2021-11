Marseille accueille le premier ferry de voyageurs en provenance d'Algérie après plus d'un an et demi

Après plus d'un an et demi de fermeture, la ligne maritime Alger-Marseille opérée par la compagnie Algérie Ferries a rouvert début novembre. La première traversée est assurée par un ferry «de luxe» en provenance de la capitale algérienne.

Comme le rapporte France Bleu Marseille, la cité phocéenne accueille le 2 novembre le premier ferry de voyageurs en provenance d'Algérie depuis le début de la crise du Covid-19.

Après plus d'un an et demi de fermeture, la ligne Marseille-Alger a en effet rouvert le 1er novembre avec Algérie Ferries, comme annoncé le mois dernier par le ministère algérien des Transports.

Une traversée maritime désormais plus rapide

C'est le Badji Mokhtar III, «un navire de luxe» pouvant embarquer 1 800 passagers et 600 véhicules, qui réalise cette première traversée vers la France. «La traversée dure désormais 19 heures, au lieu de 24 heures auparavant», précise France Bleu.

Pour l'heure, la compagnie Algérie Ferries a mis en place une fréquence d'un voyage par semaine à destination de Marseille. Toujours selon France Bleu, les navires de Corsica Linea pourraient reprendre la semaine prochaine leurs traversées entre Marseille et Alger.

Quant au trafic aérien entre la France et l'Algérie, il a repris avec la levée progressive des restrictions aux déplacements entre les deux pays. En revanche, du fait d'une offre inférieure à la demande, les prix des billets restent pour l'heure plus élevés qu'habituellement. «Il faut compter 1 500 euros pour un aller-retour le week-end du 11 novembre», note France Bleu Marseille, précisant que l'aller-retour par bateau avec Algérie-Ferries est pour sa part annoncé à 316 euros.