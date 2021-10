Etats-Unis : Le rappeur Ice Cube renonce à un tournage pour cause d'obligation vaccinale

Ice Cube devait jouer cet hiver dans la comédie Oh Hell No. Le rappeur-acteur qui devait toucher un cachet 9 millions de dollars a décidé de quitter le tournage du fait de l'obligation vaccinale instaurée par les producteurs du film.

Le rappeur et acteur et acteur Ice Cube (ex-membre de N.W.A.) a décidé de quitter le casting de la comédie Oh Hell No, car les producteurs du film lui demandaient de se faire vacciner contre le Covid-19. Pour ce long-métrage, l'artiste âgé de 52 ans devait donner la réplique à Jack Black, également producteur. Le tournage devait démarrer cet hiver à Hawaï sous la direction de Kitao Sakurai.

Selon le site spécialisé The Hollywood Reporter, Ice Cube, de son vrai nom O'Shea Jackson, devait toucher un cachet de 9 millions de dollars pour ce film. En raison de son désistement, la production du métrage a été décalée, le temps de trouver un remplaçant. Que ce soient les studios Sony Pictures, Jack Black ou bien Ice Cube lui-même, tous les protagonistes impliqués dans la production du film n'ont pour l'instant fait aucun commentaire sur le sujet.

Ice Cube avait fait la promotion du port du masque et des gestes barrières

Ice Cube n'est pas connu pour être particulièrement critique vis-à-vis de la vaccination. Depuis le début de la pandémie, l'acteur a toujours défendu le port du masque. Le rappeur a également fait la promotion de t-shirts appelant à respecter le confinement et les gestes barrières – les bénéfices de la vente ayant été reversés à des travailleurs en première ligne.

La vaccination des acteurs et techniciens travaillant pour le compte des grands studios hollywoodiens est source de tensions. En juillet dernier, un accord signé entre les syndicats d'acteurs et les majors prévoyait une clause permettant aux producteurs «d'instaurer l'obligation vaccinale pour les acteurs et les techniciens travaillant à proximité immédiate», comme c'est souvent le cas sur un tournage.

Un dilemme qui touche aussi le monde du sport. Kyrie Irving, basketteur star de la NBA, a ainsi été suspendu par son équipe des Brooklyn Nets à la suite de son refus de se faire vacciner. Le joueur tombant sous le coup d’une ordonnance de la ville de New York, qui interdit aux personnes non vaccinées l’accès aux salles de sport et de spectacles.