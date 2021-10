Covid-19 : la Suède prolonge la suspension du vaccin Moderna pour les moins de 30 ans

Les autorités sanitaires suédoises ont prolongé la suspension du vaccin Moderna contre le Covid-19 chez les jeunes en raison d'inquiétudes persistantes liées à des cas d'inflammation cardiaque après une injection de ce produit.

La Suède a prolongé la suspension du vaccin Moderna contre le Covid-19 pour les personnes de moins de 30 ans en raison de rares effets secondaires au niveau cardiaque, a annoncé le 22 octobre l'agence de santé publique du pays, relayée par Reuters et leDaily Mail. Cette suspension devait initialement prendre fin le 1er décembre prochain.

Ceux qui ont reçu une première dose de ce vaccin se verront proposer à la place le vaccin de Pfizer/Biontech.

A l'instar de quatre autres pays du nord de l'Europe (Norvège, Danemark, Finlande, Islande), l'agence de santé publique suédoise avait déclaré début octobre que ses données montraient une augmentation des cas de myocardite et de péricardite chez les jeunes et les jeunes adultes vaccinés avec le vaccin Moderna, et avait suspendu son utilisation pour toutes les personnes nées en 1991 et après.

Une politique de tests révisée

L'agence de santé a également déclaré qu'il fallait cesser la politique de tests à grande échelle, notamment pour les personnes complètement vaccinées, même si elles présentent des symptômes. «Nous devons tester ceux qui risquent le plus d'être infectés par le Covid-19. Le vaccin protège bien, surtout contre les maladies graves mais aussi contre l'infection et la propagation de l'infection», a déclaré lors d'une conférence de presse Britta Bjorkholm, responsable de l'agence de santé.

Environ 85% des Suédois âgés de 16 ans et plus ont reçu une dose de vaccin, et 80% ont reçu deux injections ou plus.