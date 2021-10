Bill Gates avait déjà été recadré en 2008 pour avoir flirté avec une employée de Microsoft

Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, avait déjà été recadré par le conseil d'administration en 2008 pour avoir envoyé des e-mails inappropriés à une employée. S'il avait reconnu les faits, aucune mesure n'avait été prise.

Le cofondateur et ancien patron de Microsoft Bill Gates, dont le départ définitif du groupe en 2020 avait suivi la révélation d'une liaison, il y a 20 ans, avec une employée, avait déjà été sermonné en 2008 après des e-mails jugés inappropriés à une membre du personnel.

Selon des informations du Wall Street Journal, confirmées à l'AFP par une porte-parole de Microsoft, des dirigeants du groupe mis au courant de ces courriers électroniques avaient dit à Bill Gates qu'ils étaient inappropriés et que cela devait cesser. Alors employé à plein temps et président de Microsoft, Bill Gates avait par e-mail flirté avec l'employée et l'avait invitée à le retrouver en dehors du travail.

Bill Gates avait admis les faits et promis de ne pas recommencer, selon le Wall Street Journal. Le conseil d'administration, qui avait été informé de ces contacts par e-mail, n'avait pas pris de mesures.

«A part confirmer que les informations du Wall Street Journal sont justes, Microsoft n'a rien d'autre à ajouter», a expliqué le 18 octobre à l'AFP une porte-parole du groupe informatique.

Bill Gates avait quitté ses fonctions exécutives en 2008 et était resté membre du conseil d'administration de Microsoft jusqu'en mars 2020. L'ancien patron de Microsoft, un des hommes les plus riches du monde, et sa femme Melinda ont annoncé leur divorce en mai dernier, après 27 ans de mariage.