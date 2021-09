Crise des sous-marins : la France trahie par les Australiens et les Américains ?

La crise continue entre la France, l’Australie, les Etats-Unis et le Royaume-Uni quelques jours après l’annulation par Canberra d’un partenariat stratégique incluant la fourniture de sous-marins français, au profit de Washington et Londres.

Paris a annulé une rencontre entre la ministre de la Défense Florence Parly et son homologue britannique. De son côté, Emmanuel Macron devrait s’entretenir avec Joe Biden cette semaine. Claude Blanchemaison, expert en relations internationales et Caroline Galactéros, géopolitologue, présidente du think tank Geopragma, étaient les invités de l’Info avec Stéphanie De Muru afin d’évoquer les causes et les conséquences cette crise diplomatique.