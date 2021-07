Italie et pizza, Ukraine et Tchernobyl : un média coréen crée la polémique lors des JO de Tokyo

La chaîne coréenne MBC a associé un cliché à chaque pays qui défilait lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo, comme par exemple une photographie de l'explosion de Tchernobyl pour l’Ukraine, ou un pavé de saumon pour la Norvège.

En Corée du Sud, la chaîne MBC a été pointée du doigt le 23 juillet durant sa retransmission de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo pour avoir présenté plusieurs pays en compétition à travers des lieux communs, comme une photographie de pizza au moment du passage de la délégation italienne, ou une image de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl pour les athlètes ukrainiens.

South Korean broadcaster MBC used images to "represent" each country during the #Tokyo2020 Opening Ceremony.



Italy: pizza

Norway: salmon

Haiti: upheaval

Ukraine: Chernobyl pic.twitter.com/KpUXATuZld — Raphael Rashid (@koryodynasty) July 23, 2021

Le média coréen a présenté le lendemain des excuses dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux : «Nous nous excusons auprès des pays concernés et de nos téléspectateurs. MBC a utilisé des images et des légendes inappropriées pour présenter certains pays lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo le 23 juillet. Nous nous excusons sincèrement auprès des pays concernés et des téléspectateurs», a écrit la chaîne.

Nous admettons un manque de considération pour les pays concernés

Outre l'Italie et l'Ukraine, le Salvador a été présenté comme le pays du bitcoin (pour avoir officialisé la cryptomonnaie) et un pavé de saumon accompagnait la présentation de la délégation norvégienne. La Syrie a été décrite comme «le pays de la guerre civile pendant dix ans», les Iles Marshall comme une «zone d’essais nucléaires» pour les Etats-Unis et Haïti comme un pays de constantes manifestations politiques.

«Les images et les captures étaient destinées à faciliter la compréhension des spectateurs pour visualiser les pays qui passent rapidement pendant la cérémonie d'ouverture. Cependant, nous admettons un manque de considération pour les pays concernés. C'est une erreur inexcusable. Encore une fois, nous sommes profondément désolés et regrettons cette erreur», a ajouté le média dans son communiqué.

Les Jeux olympiques de Tokyo, initialement prévus en 2020 mais repoussés en raison du Covid-19, se dérouleront jusqu'au 8 août prochain.