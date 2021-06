Variant Delta : hausse des contaminations en Israël, retour du masque dans les lieux publics fermés

Les autorités israéliennes ont annoncé le retour du masque obligatoire dans les lieux publics fermés après une reprise épidémique due au variant indien (dit Delta). 40% des nouvelles personnes contaminées seraient vaccinées contre le Covid-19.

Les autorités israéliennes ont annoncé ce 25 juin le rétablissement de l'obligation du port du masque dans les lieux publics fermés. Une décision à rebours des levées de restrictions engagées par l'Etat hébreu depuis plusieurs semaines, et qui est la conséquence d'une recrudescence des nouveaux cas de Covid-19 dans un pays qui est pourtant l'un des plus vaccinés au monde.

Le 21 juin, 123 nouveaux cas de Covid-19 avaient été identifiés en Israël, puis 146 deux jours plus tard et 219 cas le 24 juin, faisant ainsi passer la moyenne sur sept jours de 17 à 100 cas. Depuis mi-mai, cette moyenne n'avait jamais dépassé 30 cas.

Cette recrudescence des contaminations au Covid-19 est imputable au variant indien dit «Delta», apparu en Inde. Celui-ci est à l'origine de clusters dans dans des quartiers de trois villes de la région (Binyamina et Natanya au nord de Tel Aviv, et Modiin à l'ouest de Jérusalem). Des cas positifs ont également été détectés dans des écoles et des jardins d'enfants dans d'autres villes du centre d'Israël, comme le précise Le Point.

L'ancien directeur général du ministère israélien de la Santé, le professeur Gabi Barbash, avait annoncé le 21 juin que 40% des nouveaux cas détectés étaient des personnes vaccinées, «ce qui signifie que le variant est très contagieux», a-t-il averti selon i24 News. Israël est l'un des pays ou la campagne de vaccination a été la plus efficace, avec près de 60% de la population doublement vaccinée au 23 juin (contre 25,5% en France). Par ailleurs, comme l'indique Le Point, ce retour de l'épidémie de Covid-19 a provoqué une accélération de la vaccination des 12-15 ans en Israël.

Un contrôle plus strict des voyageurs

Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre Naftali Bennett a appelé à éviter de voyager à l'étranger en annonçant que plus de 1 000 personnes avaient été obligées de se placer en quarantaine à Binyamina après que des voyageurs soient rentrés de Chypre infectés par le variant Delta. «Nous avons décidé de réagir comme si nous étions face à une nouvelle vague [du virus]. Notre objectif est d'y mettre fin, de prendre un seau d'eau et de le verser sur le feu tant que celui-ci est encore restreint», a affirmé le chef du gouvernement. Le «Cabinet coronavirus» sera remis en place par l'exécutif et un centre de dépistage additionnel installé à l'aéroport Ben Gourion pour s'assurer que tous les voyageurs effectuent un test PCR à l'arrivée, indique BFMTV.

Le ministère israélien du Tourisme a lui annoncé qu'«en raison d'inquiétudes concernant la propagation possible du variant Delta, le gouvernement [avait] reporté l'entrée des touristes d'un mois, au 1er août». Certains touristes vaccinés voyageant en petit groupe et en provenance de certains pays seront néanmoins autorisés à entrer en Israël, mais devront faire deux tests PCR (un réalisé 72 heures avant le départ et un à l'arrivée) ainsi qu'un test sérologique, a fait savoir à l'AFP une porte-parole du ministère. Les Israéliens qui se rendraient dans des pays placés sur la «liste noire» israélienne – la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil et l'Argentine – sont quant à eux passibles d'une amende de 5 000 shekels, soit environ 1 300 euros). A l'aéroport, lors de l'enregistrement, les voyageurs devront désormais signer un document selon lequel ils s'engagent à ne pas se rendre dans ces pays.