Conférence de presse d'Emmanuel Macron et Angela Merkel à Berlin

La chancelière allemande reçoit ce 18 juin le président français pour préparer le Conseil européen des 24 et 25 juin. Il s'agit d'une des dernières rencontres entre les deux dirigeants, le mandat d'Angela Merkel arrivant à son terme en septembre.

Ce 18 juin, la chancelière Angela Merkel reçoit le président Emmanuel Macron dans la capitale allemande pour un dîner de travail qui débutera à 19h30 et qui sera précédé d'une conférence de presse à 18h35.

Auteur: RT France

Cette rencontre a comme objectif la préparation du Conseil européen des 24 et 25 juin. Selon l’Elysée, cité par le Journal du Dimanche, les sujets abordés seront la gestion européenne de la pandémie, le démarrage des plans de relance nationaux validés par la Commission européenne, les travaux visant à améliorer la gestion des flux migratoires et de l’asile ainsi que la nouvelle doctrine européenne de comportement vis-à-vis de la Russie et de la Turquie. Angela Merkel et Emmanuel Macron devraient également aborder «les projets communs entre la France et l’Allemagne devant permettre l’émergence de solutions européennes garantissant la souveraineté technologique de l’Europe».

Il s'agira de l'une des dernières rencontres en face-à-face entre le président français et la chancelière allemande dont le mandat arrive à son terme en septembre et qui ne se représente pas après 15 ans à la tête du gouvernement allemand.