Bruxelles : plusieurs milliers de manifestants contre les restrictions anti-Covid, le pass sanitaire

Entre 2 000 et 3 000 personnes ont protesté contre les restrictions sanitaires ce 29 mai à Bruxelles, faisant notamment part de leur opposition à la politique vaccinale et au pass sanitaire européen, ou encore au port du masque.

Ce 29 mai, entre 2 000 et 3000 manifestants, selon 7 sur 7 et La DH, sont descendus dans les rues de Bruxelles pour protester contre les restrictions anti-coronavirus, se réunissant notamment au Bois de la Cambre, lieu habituel de rassemblements.

Cortège venant du bois de la cambre. Escorté par la police. pic.twitter.com/I92qfzRMl9 — Richard De Wulf (@ritchydewulf) May 29, 2021

Ils marchaient en fin d'après-midi en direction du Parlement européen, notamment pour protester contre la politique vaccinale dans l'Union européenne.

Le cortège s’allonge de plus en plus. La tête de celui-ci arrive à la gare d’Etterbeek. pic.twitter.com/SgGUWk4jZC — matbook (@matbook) May 29, 2021

Le site du Soir indique que, dans ce rassemblement non autorisé, se retrouvaient des coronasceptiques, des anti-masques et quelques soutiens au militaire fugitif Jürgen Conings, qui avait proféré des menaces contre un virologue et des représentants de l'Etat. Le média assure que des opposants aux vaccins et au pass sanitaire étaient d'ailleurs venus «de plusieurs pays européens», dont de nombreux Néerlandais et Allemands selon la RTBF.

Malgré quelques fumigènes, la manifestation s'est déroulée dans le calme, comme le fait savoir une journaliste présente sur place.

Premiers fumigènes suivis d'un appel au calme par un manifestant. Les forces de l'ordre continuent d'ouvrir la marche. pic.twitter.com/VIQkOzTbjd — Marine Buisson (@marinebss) May 29, 2021

Quelques tensions sont toutefois apparues quand les manifestants ont été empêchés d'approcher du Parlement européen, mais le calme est vite revenu.

Frustrés de ne pas avoir accès au Parlement, certains manifestants commencent à jeter des projectiles et bousculer les forces de l'ordre. @lesoirpic.twitter.com/UJW3e0SOBb — Marine Buisson (@marinebss) May 29, 2021

Selon Sud Info, en début de soirée, des manifestants ont pris la direction du parc du Cinquantenaire, scandant «liberté, liberté». «Une petite bagarre a eu lieu entre des manifestants et des cavaliers de la police», note le site d'information.