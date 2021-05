«L'histoire impose de tirer des leçons» : Poutine dénonce les discours racistes et russophobes

Lors de son discours à l'occasion de la célébration du Jour de la Victoire, le président russe a salué une date «historique», ajoutant qu'il n'y aurait «ni pardon ni excuse pour ceux qui envisagent à nouveau des plans d'agression».

Lors de son discours le 9 mai à l'occasion des célébrations autour du 76e anniversaire de la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie, le président Vladimir Poutine a mis en garde contre «les slogans de supériorité raciale et nationale, d'antisémitisme et de russophobie» et appelé à «tirer des conclusions et des leçons» de l'histoire.

«Près d'un siècle nous sépare des événements où la monstrueuse bête nazie au centre de l'Europe devenait de plus en plus forte et impudente. Les slogans de supériorité raciale et nationale, d'antisémitisme et de russophobie résonnaient [de manière] de plus en plus cynique. Les accords destinés à prévenir le déclenchement d'une guerre mondiale ont été facilement [brisés]. L'histoire impose de tirer des conclusions et des leçons», a-t-il fait valoir, ajoutant : «Or, malheureusement, on tente de remettre en service beaucoup [d'éléments] de l'idéologie des nazis, de ceux qui étaient obsédés par la théorie absurde de leur exclusivité.»

«Aujourd'hui, nous assistons à des rassemblements de vengeurs pas totalement vaincus et de leurs partisans, des tentatives de réécrire l'histoire, de justifier les traîtres et les criminels qui ont sur leurs mains le sang de centaines de milliers de personnes pacifiques», a-t-il également fait valoir.

Vladimir Poutine assure vouloir défendre «fermement» les intérêts russes

«Notre peuple sait beaucoup trop bien à quoi cela mène. Chaque famille garde la mémoire sacrée de ceux qui ont remporté la victoire. Et nous serons toujours fiers de leur exploit», a-t-il encore précisé à la tribune, expliquant : «La Russie défend systématiquement le droit international ; en même temps nous défendrons fermement nos intérêts nationaux et assurerons la sécurité de notre peuple.»

«Les vaillantes forces armées de Russie, héritières des soldats de la Victoire, en sont une garantie fiable, tout comme l'est, bien sûr, notre travail en commun pour le développement du pays, pour le bien-être des familles russes», a-t-il conclu.

Le Jour de la Victoire est un évènement important en Russie et donne lieu chaque année à de nombreuses célébrations dont un gigantesque défilé militaire qui a rassemblé cette année plus de 12 000 militaires et 190 véhicules à Moscou.