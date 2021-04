Chicago : la vidéo d'un adolescent de 13 ans abattu par un policier suscite une vive émotion

La maire de Chicago et la famille de l'adolescent ont appelé au calme après que les images du tir mortel d'un policier sur un adolescent de 13 ans survenu lors d'une intervention ont été diffusées sur internet.

Les images d'un policier américain tirant sur un adolescent de 13 ans décédé des suites de ses blessures ont été diffusées sur les réseaux sociaux, faisant craindre de nouvelles manifestations violentes aux Etats-Unis. La maire de la ville et la famille de l'adolescent ont demandé à la population de «s'exprimer pacifiquement».

Auteur: RT France

La scène s'est déroulée vers 2h30 du matin le 29 mars dernier à Little Village, dans la banlieue ouest de Chicago. Après que des coups de feu ont été signalés dans le secteur, un policier est intervenu et a poursuivi un jeune homme dans une ruelle sombre. Après s'être arrêté face à une clôture, le jeune homme s'est tourné vers le policier, qui a lui a dit de «montrer ses p*** de mains» puis lui a tiré une balle dans la poitrine. Le policier a alors rapidement appelé une ambulance et tenté d'évaluer les blessures du garçon, avant de pratiquer un massage thoracique. D'autres policiers sont arrivés sur les lieux et ont tenté de réanimer le jeune homme, qui répondait au nom d'Adam Toledo.

La scène – filmée en intégralité par la caméra corporelle du policier de 34 ans – est visible sur YouTube. ATTENTION, images choquantes.

Un drame qui fait craindre des émeutes dans un contexte tendu

Le 15 avril la maire de Chicago Lori Lightfoot et les avocats de la famille d'Adam Toledo se sont exprimés en ces termes sur la situation dans une déclaration commune : «Nous comprenons que la diffusion de cette vidéo sera incroyablement douloureuse et suscitera une réaction émotionnelle chez tous ceux qui la regarderont, et nous demandons aux gens de s'exprimer pacifiquement». Ils ont déclaré que la publication de la vidéo était «la première étape du processus de guérison de la famille, de la communauté et de [Chicago]».

«Nous vivons dans une ville qui est traumatisée par une longue histoire de violence et d'inconduite policière [...] Il est compréhensible que tant de nos résidents ressentent cette vague d'indignation et de douleur trop familière», a également déclaré Lori Lightfoot, dont les propos ont été rapportés par le Chicago Sun Times.

George Cardenas, un conseiller municipal de Chicago dont la circonscription comprend le quartier de la famille Toledo, a quant à lui fustigé la culture des gangs dans le quartier qui est dominée par les Latin Kings. L'agence de presse locale WGN a déclaré que les images de la caméra corporelle «vont certainement susciter des manifestations de grande ampleur» dans le centre-ville de Chicago, une ville qui a connu des scènes de pillages lors des manifestations Black Lives Matter de 2020.

L'incident intervient dans un contexte de tensions croissantes entourant les violences policières aux États-Unis. Le décès d'un homme noir abattu par la police le 11 avril à Brooklyn Center, dans le Minnesota, a entraîné de violentes manifestations et des pillages, tandis qu'a lieu le procès du policier accusé du meurtre de George Floyd survenu l'année dernière à Minneapolis, une ville voisine.