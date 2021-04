La marine russe entame une série d'exercices militaires en mer Noire (VIDEO)

Alors que deux navires de guerre américains pourraient arriver en mer Noire, Moscou y a débuté des exercices militaires, avertissant les Etats-Unis de rester à l'écart de la Crimée «pour leur propre bien».

La marine russe a commencé ce 14 avril une série d'exercices militaires en mer Noire. La frégate Amiral Makarov, les corvettes Graïvoron et Vychny Volotchek, qui seront soutenus par un aéroglisseur armé de missiles, un dragueur de mines, et accompagnés d'avions de combat et d'hélicoptères, participeront notamment à des exercices de tirs sur des cibles situées aussi bien en surface que dans les airs.

Dans le même temps, les commandants du district militaire du sud de la Russie ont confirmé que les navires de la flottille caspienne étaient en route vers la mer Noire où ils rejoindront la flotte déjà basée dans la région.

Annoncés dans le cadre des contrôles de préparation au combat, ces exercices interviennent dans un contexte on ne peut plus tendu entre Washington et Moscou sur le dossier ukrainien. Le 9 avril, la diplomatie turque avait notamment fait savoir que les Etats-Unis les avaient informés que deux de leurs navires de guerre traverseraient le détroit du Bosphore et se dirigeraient vers la mer Noire, où ils resteraient stationnés jusqu'au 4 mai.

Une information que le Pentagone n'a ni confirmé ni infirmé, déclarant simplement que l'armée américaine envoyait régulièrement des navires dans la région. «Ce n’est pas quelque chose de nouveau», a déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby, cité par Reuters.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov a quant lui fait passer un message clair à Washington le 13 avril : «Nous avons averti les Etats-Unis qu'ils devraient rester à l'écart de la Crimée et de notre côte en mer Noire pour leur propre bien.»